На Васильевском острове более десяти лет строят Центр реабилитации инвалидов. Готовность объекта, который очень нужен горожанам, сейчас составляет не более 20 процентов, а срок окончания работ даже не назван.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в городском комитете по строительству, стройка на Камской улице была включена в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов. Проектирование заняло около четырех лет, и в 2012 году было получено положительное экспертное заключение на документацию. На тот момент стоимость объекта составляла 233 миллиона рублей. Сколько будет стоить завершение строительства этого объекта, пока неизвестно.

- На сегодняшний день заключен контракт на корректировку проектной и рабочей документации, - рассказали в комитете. - Срок выполнения работ по корректировке с учетом прохождения государственной экспертизы - до 30 июня 2020 года.

За время строительства объекта на Камской улице город четыре раза менял подрядчика. Сейчас известна только сумма контракта на проектирование - 5,47 миллиона рублей. И документацию фактически придется делать заново: фундамент будущего трехэтажного здания готов на 95 процентов, каркас на - 35 процентов, наружные инженерные сети - на пять процентов, остальное - по нолям. И все это под открытым небом.

А ведь на Камской предполагались бассейн и спортзал, кабинеты специалистов, комнаты отдыха, музыкальной и игровой терапии. Для социализации пациентов предполагалось обустроить в ЦРИ художественную, швейную и столярную мастерские, а также отделение обучения самообслуживанию - учебную квартиру. Все это пока остается на бумаге.

Формально в Василеостровском районе есть Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, он расположен на Среднегаванском проспекте, на первом этаже жилого дома. Но вот в списке материально-технического обеспечения предоставления социальных услуг там значатся только актовый зал и "помещения для оказания социально-психологических, социально-педагогических, иных социальных услуг детям и их родителям". Еще у центра есть помещение в переулке Каховского. От одной площадки до другой - почти пять километров.

- В Василеостровском районе фактически нет полноценного помещения для оказания социальных и реабилитационных услуг населению, а нуждаемость очень высокая, - пояснил заместитель директора по социальным вопросам СПб ГБУСОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района" Иван Савин. - Сейчас на территории района проживает около 3,5 тысячи взрослых инвалидов и более 500 семей с детьми-инвалидами. А у нас в распоряжении 239 квадратных метров на Среднегаванском и площадка в переулке Каховского площадью 400 квадратных метров. Этого категорически не хватает.

Для сравнения: площадь нового центра на Камской улице составит 4,5 тысячи квадратных метров, а все три этажа будут доступны для инвалидов-колясочников.

- В здании запроектирована лифтовая группа из четырех лифтов для использования инвалидами в креслах-колясках, - уточнили в комитете. - В бассейне предусмотрено подъемное устройство для возможности погружения в воду инвалида, использующего кресло-коляску.

По словам Савина, и пациенты, и сотрудники очень ждут новый центр, который сможет обслуживать 125 человек в день - 20 групп по шесть-семь человек в каждой. В новых помещениях можно оказывать услуги по комплексной реабилитации инвалидов, имеющих множественные нарушения: массаж, ЛФК, проводить их адаптацию и социализацию в обществе. Но говорить о сроках ввода нового здания в эксплуатацию пока не приходится. Корреспонденту "РГ" в комитете по строительству официально ответили: "Срок окончания строительно-монтажных работ будет определен по результатам прохождения государственной экспертизы проектной документации".

Прямая речь

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

- Санкт-Петербург одним из первых в стране много лет назад начал создавать инфраструктуру для реабилитации инвалидов. Сейчас практически в каждом районе есть государственный центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, есть подведомственные комитету по социальной политике центры реабилитации, также в этой области работают некоммерческие организации. Но потребность в таких социальных услугах среди петербургских инвалидов растет с каждым годом. Поэтому новый центр в Василеостровском районе горожане с особенностями развития ждут много лет. Мы даже рассматривали вариант, чтобы забрать у профильного комитета и самим контролировать объект, но эта процедура тоже занимает время, а его как раз нет.