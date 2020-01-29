В Петербурге выявлено сразу несколько случаев картельных сговоров на рынке социального питания.

В Северной столице антимонопольщики обнаруживают такие ситуации регулярно, но рынок социального питания считают особенно социально важным направлением. Качество питания в школах и больницах от картельного сговора не страдает, но злоупотребления наносят огромный финансовый ущерб. Так, АО "КСП Василеостровского района" совместно с АО "Фирма Флоридан" и ООО "Воскресенье" с 2015 по 2017 год участвовали в пятидесяти аукционах на поставку продуктов питания, заключив контракты на общую сумму, превышающую 65,5 миллиона рублей.

А в Колпинском районе при участии местной администрации было заключено картельное соглашение при проведении 29 конкурсов на организацию детского питания, его участники получили почти 455 миллионов рублей. Последний случай стал известен в середине января. Фигуранты предполагаемого картеля - ООО "ТД "Ленинградский" и ООО "Северный Торговый Путь".

Один из признаков сговора - это минимальное снижение начальной максимальной цены контракта. Однако выявить подобные случаи чаще всего можно только задним числом.

Нарушителей штрафуют, но расторжение контракта с недобросовестным поставщиком законом не предусмотрено

К основным первичным признакам обнаружения сговора на торгах можно также отнести случаи, когда группы компаний-конкурентов выигрывают торги по очереди. Или компании заявились на торги, но не подавали ценовых предложений. Часто встречаются совпадения контактных данных и даже наличие финансовых взаимоотношений между обществами. Так что доказать сговор возможности есть, а вот наказать за него - сложнее.

Статья 178 УК РФ "Ограничение конкуренции" предусматривает для участников картельных сговоров, причинивших ущерб в особо крупном размере, до шести лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей или зарплаты осужденного на срок до пяти лет. Но таких приговоров крайне мало. По информации регионального ГУ МВД РФ, в Петербурге в настоящее время расследуется всего одно дело, возбужденное по такой статье.

При этом "от кормушки" участников сговора не отлучат.

- Действующим законодательством не предусмотрено возможности расторжения контракта при выявлении картельного сговора, в результате которого он был заключен, - поясняет руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров. - Компании несут административную ответственность в размере до 50 процентов от начальной цены контракта, должностные лица привлекаются к административной ответственности, либо материалы передаются в правоохранительные органы, но контракт в любом случае они обязаны исполнить до конца.

Мнение

Александр Жемякин, председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга:

- Органы государственной власти не допускают ситуаций, при которых могут пострадать школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Так, в случае подачи жалобы в петербургское УФАС участниками закупок на период действия моратория на заключение госконтракта в связи с рассмотрением жалобы уполномоченный орган может заключить краткосрочный госконтракт с единственным поставщиком.