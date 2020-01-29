В Петрозаводске возобновят авиаполеты в Хельсинки

Регулярные рейсы из Петрозаводска в Хельсинки запустят весной нынешнего года. Международное авиасообщение возобновляется по поручению Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования республики.

Летать в столицу Финляндии будут современные лайнеры "Bombardier СRJ-200", сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Время в пути - всего один час. Ориентировочная стоимость - 5,5 тысячи рублей.

Авиасообщение с Финляндией будет восстановлено после длительного перерыва. А в качестве международного терминала станут использовать действующее здание аэровокзала "Петрозаводск". Новый комплекс, который возводится рядом, введут в строй в 2020 году. Он рассчитан на обслуживание 300 пассажиров в час.