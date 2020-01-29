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29.01.2020 18:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Поморье ветераны получат региональные выплаты к 75-летию Победы

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Ветераны и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Архангельской области, получат дополнительные выплаты из областного бюджета к 75-летию Победы. Об этом губернатор Игорь Орлов сообщил на заседании оргкомитета по подготовке к празднику, которое прошло в Архангельском госпитале для ветеранов войн.

Единовременные выплаты предназначены для различных категорий ветеранов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Стало известно, какие региональные выплаты получат ветераны к 9 Мая

Инвалиды и участники Великой Отечественной получат по 10 тысяч рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам лагерей и гетто, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда переведут по 5 тысяч рублей. Такую же сумму получат северяне, работавшие во время войны на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений и военных объектов, а также награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд в военные годы.

Вдовам и вдовцам участников и инвалидов Великой Отечественной войны выплатят по 3 тысячи рублей.

Решением главы Поморья также введена новая категория получателей мер соцподдержки - родившиеся до 3 сентября 1945 года, "дети Победы". Им также предусмотрена единовременная выплата к 9 мая в размере 2 тысяч рублей.

Всего на юбилейные выплаты ветеранам будет направлено порядка 180 миллионов рублей из регионального бюджета.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область 75-летие Победы

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