В Великом Новгороде нашли тысячелетнюю торговую факторию

В Великом Новгороде археологи обнаружили следы крупного поселения торговых людей. Исследователи склоняются к версии, что это торговая фактория XI века, которая была связана с киевским князем Изяславом Владимировичем,

Поселение найдено в Алексеевской слободе за Окольным городом. Сейчас здесь проходит улица Обороны. На этом участке довольно тонкий для Великого Новгорода культурный слой и археологи не сильно интересовались данной территорией.

В ближайшее время на улице Обороны начнется стройка. И по закону, перед тем, как на участок придут строительные бригады, здесь поработали археологи.

Результаты раскопок поразили ученых. Так, здесь нашли около сотни печатей, из них 15 византийских. Исследователи полагают, что это свидетельство тесных связей новгородских купцов с представителями киевского князя. У него на службе находилось довольно много представителей Византии, именно они и могли привести печати в Великий Новгород.

По данным Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области, в завершившемся сезоне Новгородская экспедиция Института археологии РАН также провела раскопки на Знаменском переулке, возле дома №7. Здесь, в центре Торговой стороны толщина культурного слоя составляет до пяти метров. Археологи начали здесь исследования еще в 2018 году. Сейчас исследованы слои XI-XII веков.

На основании полученных данных ученые поняли, что именно в XI веке здесь возникли первые усадьбы. Изначально их огораживали частоколом. На месте раскопок обнаружены ювелирные изделия, ремесленные наборы, свинцовые пломбы, а также византийские монеты и грузики. В 1216 году на Новгородчину обрушился страшный мор. Голод косил целые семьи. И территории обезлюдели. Лишь в XIV веке здесь восстановилась нормальная жизнь.

Была исследована северная часть Софийской стороны. Здесь тоже должно начаться новое строительство. Ученые выяснили, что эту часть Великого Новгорода стали заселять позже остальных, в XIV веке.

Коллекция берестяных грамот, обнаруженных археологами за все годы раскопок в Великом Новгороде, пополнилась после исследований территории возле дома №5 по улице Литвинова-Лукина. Здесь найдены три берестяные грамоты XI века, дирхемы, кресты, перстни, фибулы.