В Вологодской области стартовал проект по капитальному ремонту детских школ искусств.

В ближайшие шесть лет в регионе капитально отремонтируют и модернизируют 30 учреждений. На эти цели ежегодно из областного бюджета будет выделяться по 25 миллионов рублей.

Решение принято в соответствии с заявлением президента РФ, озвученным в ходе недавнего послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что в регионах необходимо создавать современные условия для занятий детьми музыкой, живописью и другими видами творчества.

По данным правительства Вологодской области, в регионе каждая третья школа искусств находится в неудовлетворительном состоянии. Одна из таких - школа в Кириллове, не знавшая комплексного капитального ремонта за все свои 52 года. С нее и начнется проект "Детская школа искусств - вектор развития".

- Для нас это отличная возможность преобразовать школу - отремонтировать кровлю, холлы, кабинеты для занятий, раздевалки, заменить полностью окна, - не скрывает радости директор Кирилловской детской школы искусств Елена Нечаева. - Это даст возможность расширить перечень услуг, открыть новые группы для детей и взрослых. Помещения станут комфортнее, это даст импульс дальнейшему развитию учреждения.