ЦБ принял решение санировать "Севастопольский Морской банк"

В "Севастопольском Морском банке" запустят режим санации для предупреждения его банкротства. Такое решение принял Центробанк, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский Морской банк" (г. Севастополь)", - говорится в сообщении.

В мерах по предупреждению банкротства банка будет участвовать государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Оно станет выполнять роль временной администрации до передачи санируемого банка инвестору.

В свою очередь, инвестором для поддержки деятельности "Севастопольского Морского банка" и повышения его финансовой устойчивости выбран РНКБ Банк.

Центробанк не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Севастопольского Морского банка", который продолжает работу в обычном режиме.