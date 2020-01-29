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29.01.2020 10:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ принял решение санировать "Севастопольский Морской банк"

Текст: Евгений Гайва
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В "Севастопольском Морском банке" запустят режим санации для предупреждения его банкротства. Такое решение принял Центробанк, сообщается на сайте регулятора.

Фото: Pixabay
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"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский Морской банк" (г. Севастополь)", - говорится в сообщении.

В мерах по предупреждению банкротства банка будет участвовать государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". Оно станет выполнять роль временной администрации до передачи санируемого банка инвестору.

В свою очередь, инвестором для поддержки деятельности "Севастопольского Морского банка" и повышения его финансовой устойчивости выбран РНКБ Банк.

Центробанк не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Севастопольского Морского банка", который продолжает работу в обычном режиме.

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