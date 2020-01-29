Инвалид-колясочник из Калмыкии стал лучшим в игре бочча

19-летний калмыцкий инвалид-колясочник с ДЦП Очир Босхомджиев победил в командном зачете на всероссийских соревнованиях по бочче, игре с мячом на точность, и сейчас готовится к борьбе за мировое первенство. Этот необычный параолимпийский вид спорта объединяет элементы бильярда, керлинга, боулинга и даже шахмат. При этом Очир не может катать мяч ни руками, ни ногами. Но несмотря на ограниченные возможности, Очир обыгрывает в боччу более подвижных соперников и даже здоровых людей.

В качестве ассистента Очира выступает мама Кермен Босхомджиева. Она направляет и устанавливает желоб на высоту, необходимую для того, чтобы придать скатывающемуся мячику нужное ускорение. Фото: Руслан Мельников/РГ

- Победа оказалась неожиданной для меня. Очень тяжело было одолеть сильную команду из Санкт-Петербурга. Но все получилось. А сейчас у меня новая цель - победить самого сильного боччиста в мире - Александра Легостаева. Он, кстати, тоже россиянин, - говорит Очир.

Я наблюдаю за тренировкой по бочче и пытаюсь разобраться в правилах незнакомой игры. На поле отрабатывают мастерство несколько спортсменов в инвалидных колясках. Очир закрепленным на голове щупом-указкой толкает с деревянного желоба синий мяч.

Главная задача - подкатить как можно ближе свои мячи к белому мячу-джеку и при этом оттолкнуть мячи соперника. Состязание получается сродни шахматной партии. Большое значение имеет математический склад ума, анализ манеры игры противника и разработка собственной тактики. Конечный результат не всегда предопределен: спортсмен может выигрывать три энда (так в бочче называются раунды) подряд, но в четвертом удачно подкатившийся мяч соперника способен полностью изменить ситуацию на поле.

Игра идет в полной тишине. На соревнованиях по бочче нельзя ни кричать, ни подсказывать, ни болеть за свою команду. Разрешается лишь негромко хлопать в перерыве между бросками мячей. Такова специфика: громкий шум может сбить настрой "особенных" игроков.

- Очир участвует в особом виде спорта класса ВС-3. Спортсмен действует с ассистентом, причем помощник во время состязаний находится спиной к полю. Он не видит положения мячей, а только выполняет команды спортсмена, выставляя желоб-рампу и вкладывая в него мячи. То есть, по сути, ассистент является руками боччиста. А сам спортсмен просчитывает партию, прицеливается, указывает высоту и направление рампы, с которой нужно скатить мяч, выбирает из комплекта наиболее подходящий для этого снаряд, - рассказывает тренер параолимпийской сборной Калмыкии по бочче Елена Бурлакова.

В качестве ассистента у Очира выступает мама. Она направляет и устанавливает желоб на высоту, необходимую для того, чтобы придать скатывающемуся мячику нужное ускорение, понимая сына по знакам и звукам. Это тоже немаловажно: во время соревнований счет идет на минуты.

- Об этом виде спорта мы узнали, когда съездили на парафестиваль в Москву. Попробовали поиграть. Понравилось. Начало получаться. За пару лет Очир добился в бочче впечатляющих успехов. А главное, благодаря этому виду спорта он нашел новых друзей в разных уголках страны. Раньше Очир мало общался, а теперь постоянно переписывается с кем-то в соцсетях. Сначала ему приходилось набирать текст носом. Потом мы узнали о программах, которые позволяют печатать глазами. Очир задерживает взгляд на нужной букве, и она появляется на экране. Об этой программе ему, кстати, тоже рассказали друзья, - говорит Кермен Босхомджиева.

Талант Очира в полной мере раскрылся на кубке России. В командной игре он занял первое место. А вообще специалисты считают, что в бочче он третий в мире. Его уже включили в юношескую сборную России, летом он поедет в Финляндию представлять страну на юношеских параолимпийских играх.

- Эксперты отмечают нестандартное мышление Очира. Поэтому он добился таких высоких результатов на всероссийских соревнованиях. Даже на тренировках, бывает, мы подсказываем: вот сюда нужно закатить такой-то мяч. Но Очир поступает по-своему и в итоге оказывается прав. Его тактику трудно предугадать, а феноменальные комбинации, которые складываются в его голове, всегда оказываются выигрышными. Мы с Кермен пытались сыграть в боччу против него. Несмотря на то, что мы здоровые люди, обыграть Очира не удалось, - отмечает Елена Бурлакова.

Поможем Очиру?

Калмыцкий боччист мог бы показывать еще более впечатляющие результаты, если бы у него было качественное оборудование. Сейчас Очир играет, используя старенькую рампу, а подходящие мячи удалось кое-как собрать из трех старых комплектов. Но ведь как раз от качества рампы и снарядов во многом зависят достижения спортсмена. Например, особенности кожи и плотность мячей влияют на их траекторию. Неслучайно старые мячи Очира пестрят пометками, понятными лишь ему и его ассистенту. Самым качественным оборудованием для боччи считаются корейские рампы и мячи. О них сейчас и мечтает Очир. Возможно, кто-то из читателей "РГ" поможет ему исполнить эту мечту.