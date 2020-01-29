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29.01.2020 14:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По-купечески

Как торговец антиквариатом основал в Астрахани музей купцов
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя - Юг России № 18(8072)
В Астрахани открывается первый частный музей купеческого быта. Местный житель Михаил Тутаринов с начала века собирал старинные вещи, скупая их у потомков местных купцов. Он приобретал мебель, посуду, часы, шкатулки, картины и даже сумел купить купеческую усадьбу 1830-х годов. Сначала Михаил перепродавал антиквариат, а особняк сдавал в аренду. Но со временем ему стало жаль расставаться с историей, и он решил в старинной усадьбе разместить собранную коллекцию.
Фото: Максим Коротченко Михаил Тутаринов с начала века собирал старинные вещи, скупая их у потомков местных купцов. Фото: Максим Коротченко
Михаил Тутаринов с начала века собирал старинные вещи, скупая их у потомков местных купцов. Фото: Максим Коротченко

Дом-музей купеческого быта занимает два этажа, открытие запланировано на февраль, но вывеска уже висит. Михаил воссоздает здесь атмосферу конца XIX века. Даже обои аутентичные. В спальне кровать старинная с подушкой-треугольником, в столовой - шестигранный стол, умывальник с медной раковиной. На столе красного дерева лежит объявление 1915 года о гастролях прославленной артистки оперетты Валентины Пионтковской в зимнем театре Плотникова. Еще одна афиша зазывает зрителей на скачки, это было популярнейшее развлечение того времени. Местная пресса сравнивала доходы от его тотализаторов с гонорарами Федора Шаляпина.

Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль"
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Сейчас в Астрахани нет ни ипподрома, ни трамвая. А у Михаила сохранились акции трамвайного предприятия с текстом на французском языке. Оказывается, по решению комиссии астраханских купцов строительством трамвайных путей в городе занимался бельгийский предприниматель.

- Вот этот стул у меня сегодня хотели купить, - показывает Михаил на обитый черной кожей и с резными ножками экспонат. - Он из Мариинской женской гимназии в Астрахани, к нему и парта есть, на ней сбоку даже вырезан класс: "Б". Этот комплект я ни за что не продам.

Всего в коллекции нового астраханского музея больше тысячи экспонатов: зеркала, винный шкаф, буфет, несколько видов настенных и напольных часов, кушетка, коробочки из-под крема, чая, шоколада и даже пояс для денег.

- Идея рискованная, расходы безумные, только на вывески ушло 130 тысяч, - говорит Михаил. - Но я уверен, что это нужное дело. Музеев у нас немного, а я экспозицию буду обновлять, проводить мастер-классы, выставки старинных открыток, игрушек. Я настолько к этому серьезно отношусь, что думаю свое дело по наследству передать.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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