Ученик кадетского 5-К класса феодосийской средней школы N3 Коля Прокопенко стал финалистом всероссийской Школьной проектной олимпиады. На первом этапе за президентские гранты сражались 3500 претендентов. Во второй тур конкурса вышли 150 проектов школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Работа Николая "Сохраним родники Феодосии" вошла в число одиннадцати победителей.

Источники в беде

Коля - обычный мальчик из обычной семьи российских военных. Впрочем, нет, наверное, не совсем обычный, потому что первые свои работы по экологии Крыма он написал уже давно.

В 2015 году старшего Прокопенко перевели на службу в Крым. В Феодосию Коля влюбился сразу и навсегда. А через год появился научный интерес к природе полуострова. Да такой, что даже родители удивились.

- Третий год Коля занимается экологией, сначала это было просто увлечение, - говорит мама Николая Светлана Прокопенко. - Теперь все очень серьезно.

Одну из первых своих работ школьник написал на тему исследования экологии пляжей Феодосии. Не секрет, что они активно размываются, прибрежная полоса становится уже из-за хозяйственной деятельности людей. Потом появился интерес к родникам. В 2004 году экологическая общественная организация "Мама-86-Феодосия" провела обследование родников и колодцев города, нанеся все источники на карту. Спустя 14 лет экологи решили вернуться к этим данным и проверить, в каком состоянии ключи.

- У меня возникла идея провести новые исследования, взять новые пробы, сделать анализы, посмотреть, что стало с этими родниками, - рассказала наставница Коли, председатель комитета ассоциации "Экология и мир" в восточном Крыму, педагог феодосийского центра дополнительного образования "Интеллект" Марьяна Лукьянова. - Из 18 родников, нанесенных на карту в 2004 году, действующих, из которых пьют воду, осталось только четыре.

Исследования показали, что большинство природных источников привели в негодность сами люди. Пять родников завалены строительным мусором, в остальных вода просто не пригодна для питья.

Появилась идея проекта возрождения естественных источников сначала Феодосии, а потом и всего Крыма.

Чувство гордости

Со своим проектом возрождения родников Коля уже побеждал на региональном уровне, но получить президентский грант на всероссийском конкурсе мальчишка даже и не мечтал. Пришло письмо с приглашением на очный этап конкурса "Моя страна - моя Россия", где собрались представители 150 сильнейших команд, вышедших во второй тур. Во всероссийском детском центре "Смена", где проходил отбор, от Крыма Коля оказался один.

- На церемонии открытия выносили флаги разных регионов, и когда вынесли флаг Крыма, мне было очень приятно, - вспоминает он.

Затем были две недели испытаний, защита проектных изысканий, исправления, доработка. И вот финал. Проект крымчанина оказался в числе девяти лучших работ из 3500 соискателей. Домой мальчишка возвращался окрыленный и с планом действий.

- Хочу расширить проект до масштабов юго-восточного Крыма, найти все возможные родники, - рассказал Коля. - План такой: сначала мы пройдем по действующим родникам, по Кара-Дагу, окрестностям Старого Крыма, Судака. Проверим возможности восстановления родников. И если получится, будем своими силами их восстанавливать.

Обычно размер краткосрочного президентского гранта - 2-2,5 миллиона рублей. Но поскольку на конкурсе Коля выступал от своего имени и не представлял никакую организацию, до конца февраля потребуется подать пакет документов для открытия финансирования. Обязательное условие - проект должен сопровождать ученый-эколог. С этим проблем нет, Коля уже успел встретиться с министром экологии и природных ресурсов Крыма Геннадием Нараевым, побывал в министерстве образования РК. Везде ему обещают поддержку и содействие. Чтобы не распылять силы и средства гранта, Николай и его наставники решили сосредоточиться на 10 родниках. В минэкологии в помощь Коле выделят специалистов, которые будут сопровождать проект, сделают забор и анализы воды. Работы начнутся уже в январе.

Работы хватит всем

"РГ" уже рассказывала об энтузиастах, которые более 10 лет систематизируют данные о родниках Крыма. Несмотря на то, что сведений о природных источниках много в литературе о полуострове, до сих пор не создано ни карты, ни каталога с описанием. Над составлением такой карты трудились десятки людей, и сегодня обобщенная информация собрана на трех основных сайтах. А с развитием технологий появилась возможность дополнить эти сведения точными данными GPS-навигации. Первым это сделал Алексей Кочкин, начав собирать информацию на разных туристических форумах и в личной переписке. В результате сегодня есть координаты свыше 2200 источников.

Кроме того, информацию систематизируют относительно сезонности ключей. Родники разделены на круглогодичные и те, которые пересыхают в летнюю жару. Таких 600 и 300 соответственно. На интерактивной карте с координатами и детальным описанием, охватывающей все сайты о родниках, голубым цветом обозначены всесезонные источники, желтым - сезонные, красным - сероводородные и минеральные, черным - непригодные к употреблению в течение всего года или мертвые источники.

- Мы продолжаем собирать и систематизировать данные о родниках Крыма, - рассказал "РГ" один из энтузиастов и координаторов процесса Юрий Езерский. - А теперь у нас еще появился прибор для определения качества воды. С его помощью я нашел в Бахчисарайском районе несколько источников, вода в которых по своему составу является природным антиоксидантом.

Сколько родников в Крыму, сегодня точно не знает никто. В литературе упоминается от 2300 до 5000 источников. Уточненной цифры нет, тем более что источники могут, как появляться, так и исчезать или даже мигрировать. Сами энтузиасты говорят, что лучше всего изучен и описан горный Крым, а вот его степная часть, Керченский полуостров - гораздо меньше. Так что работы предстоит еще много.

Прямая речь

Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель ассоциации "Экология и мир":

- Крымскими родниками экологи занимаются уже много лет, и переоценить значение этих знаний невозможно. С родников начинаются все реки полуострова. Сегодня, когда полуостров находится на автономном водообеспечении, изучение состояния родников, подземных источников, поддержание гидрологического баланса региона становится задачей номер один для всего Крыма. Поэтому мне отрадно было узнать, что есть продолжатели нашего дела среди подрастающего поколения. Особенное впечатление произвел жесткий отбор, который пришлось выдержать Николаю Прокопенко, чтобы дойти до финала всероссийского конкурса. Хочу пожелать ему успехов и обещаю поддержку, которую мы сможем обеспечить своими силами. С интересом будем наблюдать за реализацией его проекта.

Сайты, на которых собрана информация о родниках Крыма:

http://rodnik-crimea.ru

https://valentin-nuzhdenko.ru