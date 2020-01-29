Под Волгоградом пассажирский автобус опрокинулся в кювет

В Волгоградской области четыре человека, включая троих детей, получили травмы после опрокидывания в кювет пассажирского автобуса на федеральной трассе Р-228.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на 522-м километре трассы, в Камышинском районе. Автобус Mercedes следовал по маршруту Саратов-Пятигорск. По предварительной информации полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением.

В момент ЧП в салоне находились 13 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП пострадали трое детей и один взрослый. Информации об их состоянии на данный момент нет.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, медики и экстренные службы. Автомобильное движение в районе ЧП осуществляется в штатном режиме.