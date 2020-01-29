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29.01.2020 16:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

План "Б" Богатыревых

Семья из Крыма решила тратить максимум времени и денег на путешествия
Текст: Юлия Суконина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 18(8072)
Четыре месяца ушло у Ольги и Сергея Богатыревых на подготовку своего самого длинного путешествия: они распродали вещи, купили билеты и отправились смотреть новые страны. За девять месяцев в режиме нон-стоп посетили Эстонию, Литву, Латвию, Беларусь, Грузию. Сейчас живут в Индии, где открыли детский сад в тени пальмовой рощи по своему авторскому проекту.
Ольга Богатырева : Мы готовы менять место работы, города и континенты, чтобы дать своим детям лучшее. Фото: Фото из семейного архива Богатыревых Ольга Богатырева : Мы готовы менять место работы, города и континенты, чтобы дать своим детям лучшее. Фото: Фото из семейного архива Богатыревых
Ольга Богатырева : Мы готовы менять место работы, города и континенты, чтобы дать своим детям лучшее. Фото: Фото из семейного архива Богатыревых
Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Ольга и Сергей - обычная семья со средним уровнем достатка и большой мечтой - увидеть весь мир. Двое маленьких детей - Алена (пять лет) и Андрей (три года) путешествиям не помеха. Они уже посетили 13 стран.

- У нас у обоих высшее образование. До декрета я работала в газете менеджером по рекламе. А муж был видеографом. Мы мечтали, как построим бизнес-империю, у нас будет пассивный доход, и мы сможем много путешествовать, - рассказывает Ольга. - Я веду семейный бюджет, и каждый год мы подводим итоги. 2018 год показал, что мы заработали как обычно, но практически все потратили на интернет-бизнес, и никуда не поехали. Пытаясь заработать, тратили жизнь не на то, что хотели. А мы всегда мечтали путешествовать семьей. И решили: время плана "Б"! Хватит ждать, пора действовать. Теперь будем тратить основное время и максимум денег на путешествия.

Сейчас семья живет на Гоа в арендованном двухэтажном доме. Во дворе они построили детский спортивный комплекс из бамбука. Здесь с удовольствием играют Алена с Андреем и дети русских зимовщиков. По наблюдению Богатыревых, в Индии очень мало уличных спортплощадок, а детворы много. Семья открыла в тени пальмовой рощи свой детский сад уже со своей авторской формой обучения. Своим детям и детям всех желающих Богатыревы будут давать те знания и навыки, которые считают важными и нужными для жизни в современном мире.

- Каждый день наши ребятишки будут изучать основы безопасности, первой помощи, экологии, а также буквы и цифры, и все это в игровой форме. Например, мы придумали игру, благодаря которой дети учатся считать, - рассказывает Ольга.

На Гоа семья чувствует себя как дома, здесь солнечно и тепло, и всю зиму можно купаться в океане (температура воды зимой минимум 26 градусов).

Фото: Эрнст Антонов
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По их наблюдению, у индийцев другое восприятие мира. Они иначе относятся к проблемам, проще смотрят на жизнь, не переживают из-за мелочей, для них вещи - это просто вещи.

- Индия - страна не для чистюль и любителей комфорта. Если человек не представляет, что можно сидеть просто на полу, есть руками или жить в комнате без обоев и евроремонта, то ему в Индию ехать не надо. Конечно, можно увидеть апартаменты отеля Redisson и MacDonald.s в Дели, но это не будет настоящая Индия. Настоящая Индия - это жить в доме с покрашенными стенами, ходить босиком и дома, и на улице, есть уличную еду, которую подадут голыми руками, и теми же руками возьмут деньги, - говорит Ольга.

Родственники не в восторге от их образа жизни. Но благодаря интернету связь поддерживается.

- Мы всегда чувствовали себя белыми воронами. Особенно, когда появились дети. Не все понимали наши методы воспитания и отношение к жизни. Мы с детства закаляли детей и не прекращали путешествовать и ходить в горы. Когда Андрюше было пять месяцев, мы на две недели уехали в Абхазию. Там путешествовали на паромах, поездах, автобусах, - говорит Ольга.

По ее словам, за время жизни в Индии никаких эксцессов с детьми не было.

Фото: Из личного архива Сергея Екименко
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- Живет ли семья в роскошном особняке или в трущобах, в мегаполисе или джунглях, живет ли она, как все семьи вокруг или сильно отличается от других- ребенку все равно. Родители есть, они рядом, они смотрят на него с любовью, отзываются на его беды и слезы - значит все в порядке. Вокруг может быть экономический кризис, глобальное потепление, эпидемия гриппа, наводнение или война. Но если сами родители в порядке, если они не разлучаются с ребенком и выглядят уверенными и спокойными - ему хорошо, - уверена Ольга.

Богатыревы готовы менять место работы, города и континенты, чтобы дать своим детям лучшее. Но не лучшую одежду, игрушки или гаджеты, а лучшее окружение, среду, возможность взаимодействовать с интересными людьми и побывать в жизни в разных ситуациях.

- Людям, которые попробовали путешествовать, тяжело вернуться к обычной жизни. Это своего рода наркотик, - смеется Ольга. - Нас манит Азия - Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам. Мы хотим увидеть мир...

Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО ЮФО Республика Крым

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