Популярность отдыха в горах год от года набирает обороты. В прошлом зимнем сезоне на курорт "Роза Хутор" приехало более 850 тысяч человек. Любители лыж и сноубордов стремятся на склоны за скоростью и адреналином, но в погоне за острыми ощущениями часто забывают о безопасности - не только о своей, но и окружающих. В итоге - травмы и испорченный отдых. О правилах поведения на горнолыжных трассах напоминает начальник профессионального аварийно-спасательного формирования курорта "Роза Хутор" Константин Тябин.

Константин, инструкторы утверждают, что основная доля травм происходит как раз на подготовленных склонах. Это действительно так?

Константин Тябин: Абсолютно верно. Только каждый пятый инцидент случается вне маркированных трасс. Правда, эти происшествия относятся к самым тяжелым, бывает, даже с трагическим исходом. Конечно, от травм на склоне никто не застрахован, вне зависимости от опыта катания. При этом условия безопасности для отдыха мы создаем максимальные. Но безопасность во многом зависит и от поведения туристов, их ответственности за сохранение своего здоровья.

Поэтому совет первый. Если вы едете в горы первый раз, лучше сразу обратиться за помощью к инструктору, потому что исправлять "накатанные" ошибки сложнее, чем обучать с нуля.

Совет второй. Не стоит сразу начинать сезон с тех же скоростей и трасс, на которых закончили прошлый. Необходимы два-три дня, чтобы, как говорится, вкататься и все вспомнить. Мышечная память сохраняется, но она не сразу начинает работать.

Совет третий - правильно подобрать снаряжение. В пунктах проката "Роза Хутор" работают специалисты, которые помогут выбрать экипировку, а также подберут сноуборд или лыжи. Обязательно нужно взять шлем.

А все ли туристы знают, как вести себя на склоне?

Константин Тябин: Им об этом напомнят десять правил Международной федерации горных лыж (FIS). Документ размещен во всех кабинках канатных дорог "Роза Хутор", в соцсетях, мобильном приложении и на сайте курорта. Правила призваны вносить порядок в поведение людей на склоне, выполнение правил - залог безопасного и комфортного катания.

Массовый горнолыжный спорт в России еще очень молодой, у нас еще до конца не сформировалась культура катания, которая есть в Европе и Америке. Главное, чтобы не было беды, - избегайте участков за пределами трасс, где возможен сход лавин, и выбирайте только открытые для катания места. На курорте за этим следят специалисты противолавинной и аварийно-спасательной служб. При наличии угрозы для жизни и здоровья гостей опасные участки трасс закрываются. В этой зоне вы увидите предупреждающие знаки, натянутую сетку или пост сотрудника курорта.

Если все же турист попал в аварийную ситуацию, что в первую очередь следует делать?

Константин Тябин: Самое главное - не впадать в панику. Прежде всего, выше места происшествия нужно выставить лыжи крестом - это как знак аварийной остановки у водителей. Начать необходимо со звонка спасателям (их телефон есть на каждом ски-пассе) или нажать кнопку SOS в мобильном приложении "Роза Хутор".

Информацию о пострадавших принимает оперативный дежурный и передает ее спасателям, которые выезжают на место, оказывают первую помощь и эвакуируют людей. При необходимости пострадавшие передаются медикам. На курорте работает высокопрофессиональная команда по эксплуатации горной зоны, которая принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного катания.

"Избегайте участков за пределами трасс, где возможен сход лавин, и выбирайте только открытые для катания места"

Сколько на "Роза Хутор" контрольно-спасательных пунктов?

Константин Тябин: Шесть. Они действуют круглосуточно, в каждой смене - 18 человек. Всего на курорте работают 34 спасателя (среди них спасатель международного класса Артем Кухарин, первый обладатель почетного звания в альпинизме "Снежный барс России" Алексей Букинич), шесть оперативных дежурных и 16 патрульных. В их распоряжении - автомобиль повышенной проходимости, шесть снегоходов, два квадроцикла, багги, при необходимости используется и ратрак.

За каждым спасателем закреплены определенные участки трасс, которые они проезжают на лыжах один раз в 30-40 минут. Если трасса окажется разбитой (это особенно актуально весной), дежурные выставляют запрещающие знаки. Частично трассы перекатываются в дневное время. Ночью они готовятся ратраками, затем противолавинная служба делает свое заключение об устойчивости снежного покрова, степени лавинной опасности - для принятия решения руководителем эксплуатации ГЛК об открытии курорта.

Резюмируя, хочу отметить: мы делаем все возможное для безопасности, но не будем забывать, что многое зависит и от каждого гостя, который решил выбрать этот довольно сложный, но в то же время интересный и захватывающий вид отдыха. Будьте внимательными, аккуратными - и все будет хорошо.

Как вести себя на склоне

Ваше поведение на склоне не должно подвергать опасности окружающих.

1. Контролируйте скорость и направление движения. Скорость и способ спуска должны соответствовать вашим возможностям, надо учитывать видимость на склоне, качество снега, погоду и количество людей.

2. Выбирайте направление в соответствии с уровнем своих физических возможностей и технической подготовки. Преимуществом обладает тот, кто едет ниже по склону. Лыжник наверху обязан соблюдать дистанцию, достаточную для любых маневров идущего снизу. При столкновении ответственность несет тот, кто двигался сверху.

3. Обгоняйте только при наличии места для маневра, при этом нельзя создавать помехи другим участникам движения.

4. Пользуйтесь кромкой трассы, поднимаясь или спускаясь пешком по склону.

5. Избегайте остановки на склоне в узких местах, а также местах пересечения трасс и на выкатах. После падения в таких местах старайтесь как можно быстрее освободить склон. В случае вынужденной остановки обратитесь лицом к склону, это позволит заметить сход лавины.

6. Соблюдайте предписания знаков и разметку.

7. При несчастном случае окажите первую помощь пострадавшему и как можно быстрее сообщите о происшествии в службу спасения курорта по номеру +7 (862) 24 08 911, а также свои данные другим свидетелям (участникам) инцидента и спасательной службе.

8. Не допускается доступ на трассы без горных лыж или сноуборда детей в возрасте до 12 лет без защитных шлемов.

9. Не допускается пеший подъем и спуск по горнолыжным трассам, за исключением случаев, когда это невозможно иным способом в результате травмы и (или) повреждения лыж (сноуборда). При вынужденном пешем спуске (подъеме) придерживайтесь внешнего края трассы.

10. Во время катания дети должны быть экипированы подходящими защитными шлемами.

11. Внетрассовое катание запрещено.

12. Нельзя находиться на территории горнолыжных трасс в состоянии алкогольного (иного) опьянения, устраивать горки, трамплины и иные подобные объекты, а также спускаться с использованием любого оборудования, кроме горных лыж и сноуборда.

Если сигнал SOS

Телефон службы спасения "Роза Хутор": +7 (862) 24 08 911.

На заметку туристу

Взять инструктора на курорте "Роза Хутор" можно в Первой Школе лыж и сноуборда. Здесь обучают катанию с 2010 года. Ее команда - победитель чемпионата среди инструкторов 2018 года. Учиться именно в этой школе полезно и выгодно по многим причинам. Для новичков это самый короткий и безопасный путь встать на лыжи или сноуборд. Для продвинутых лыжебордеров есть обучение по спортивным трассам и фристайлу. И еще немаловажный момент: катание с инструктором дает право прохода на подъемник без очереди.

Осторожно, высота!

70 процентов травм туристы получают в хорошую погоду. Эти данные опубликовала Международная ассоциация горнолыжных инструкторов. Довольно распространенное мнение о том, что погода является главной причиной ЧП в горах, не имеет под собой основания. Оказывается, лишь пятая часть инцидентов на лыжне случается в тумане, а десять процентов случаев происходит в метель и пургу. Треть пострадавших - отдыхающие в возрасте от 18 до 35

Кстати

Начальник профессионального аварийно-спасательного формирования курорта "Роза Хутор" Константин Тябин по первому образованию медик. За плечами спасателя 16 лет работы на станции скорой помощи, в том числе 13 лет - в реанимационной бригаде.