Малоснежная зима и тающие на глазах запасы в водохранилищах полуострова вновь заставили специалистов водного хозяйства и ученых задуматься об альтернативных источниках. Решить проблему водоснабжения Крыма потребовал на недавнем совещании в Ялте и президент РФ Владимир Путин. Все ли источники используются на полуострове для добычи воды, и насколько рационально расходуются ресурсы? Об этом в интервью "РГ" рассказал доктор геологических наук, профессор кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Анатолий Пасынков.

Анатолий Андреевич, специалисты бьют тревогу. По данным Крымского гидрометцентра, недобор осадков в декабре составил 45 процентов - пересыхают реки и мельчают водохранилища. Большинство из них сейчас заполнены всего лишь на 30-40 процентов. Смогут ли власти в короткие сроки решить нарастающую водную проблему?

Анатолий Пасынков: В СССР вопросами водообеспечения занимались очень серьезно. Например, до 1986 года при объединении "Крымгеология" существовало множество гидрогеологических специализированных отрядов - отряд режима и охраны подземных вод, отряд баланса и оценки запасов подземных вод, отряд оценки качества подземных вод, отряд разведки подземных вод и другие. Также подразделения "Крымгеологии" делились на партии - партия степного Крыма, партия предгорного и горного Крыма, партия Керченского полуострова, гидрологическая партия и другие. Руководил ими главный гидрогеолог. Под его началом опытнейшие гидрогеологи разведывали месторождения воды, качественно и количественно оценивали их запасы, рисовали карты подземных вод, наконец, самое главное, следили за состоянием питьевых водоносных горизонтов. Для этого были пробурены режимные наблюдательные скважины, с помощью которых определяли уровень подземных вод - фиксировали его повышение или понижение. А в 1984-м году в селе Ботаническое создали геодинамическую модель Крыма, куда от наблюдателей стекались все сведения о подземных водах. На основании гидродинамической модели всего полуострова делались расчеты водозабора: где и сколько воды можно брать из водоносного горизонта, а где нельзя.

То есть даже при работавшем в те годы Северо-Крымском канале водоносные горизонты полуострова берегли как зеницу ока?

Анатолий Пасынков: Естественно. Ситуация отслеживалась по всему Крыму, включая Севастополь. А поскольку сотрудники специализированных гидрологических отрядов не могли охватить всю сеть, их помощниками, операторами работали местные жители, которые проводили мониторинг подземных вод. Кроме определения уровня, они обязательно анализировали пробы на наличие примесей - пестицидов и нефтепродуктов, благодаря чему проводилась постоянная оценка количественного и качественного состава подземных вод.

С началом перестройки эта схема приказала долго жить, и начался нерегулируемый отбор подземных вод. Например, в районе Сакского водозабора из-за интенсивного отбора начался "подсос" морской воды, и сегодня эти источники нельзя использовать даже для технических нужд, потому что почва засолится при ее применении.

Получается, что никто точно не знает истинную ситуацию с запасами подземных вод в Крыму?

Анатолий Пасынков: Прежнего контроля и мониторинга нет. Кое-какие режимные наблюдения выполняются, но в большинстве не государственными структурами, а частными, то есть выполняются по заказу. Но больше всего меня волнует, что уже выдано 170 частных лицензий на отбор проб воды из подземных горизонтов. К примеру, захотел я подзаработать, нанял буровую установку, пробурил скважину, получаю оттуда воду и либо продаю ее частному сельхозпредприятию, либо поставляю в сеть водоснабжения. И хорошо, если эта вода идет для питьевого водоснабжения, но ведь часто ее используют для полива, чего категорически делать нельзя, ведь это наш общий резерв! В результате запасы воды в водоносных горизонтах серьезно снижаются. А те водозаборы, где появилась морская вода (как в том же Сакском), уже не трогают.

Обильных дождей и снегопадов в Крыму пока не наблюдается. К чему нам готовиться? К засухе?

Анатолий Пасынков: Все зависит от "небесной канцелярии": так или иначе, водохранилища наполнятся, когда выпадут интенсивные атмосферные осадки в виде дождя, снега, тумана. Достаточное количество воды пока содержится в недрах наших яйл - в обводненных трещинно-карстовых полостях, питающих родники Южного берега, в Белогорском районе... Но и там нужна комплексная оценка запасов. Раньше в составе Ялтинской гидрогеологической партии были и метеорологи. А на Караби-Яйле была метеостанция, где следили за количеством осадков, считали баланс водных ресурсов, пополняющихся за счет снега, дождя, а также расходы родников у подножия. Наблюдатели обходили эти водные источники, измеряли количество литров в секунду, температуру воды, ее химсостав. На основе этих данных делались расчеты запасов и состояния водных ресурсов, давались рекомендации по их использованию. Сегодня о таком подходе можно только мечтать. Да и специалистов-гидрогеологов в регионе практически не осталось. Государственное автономное учреждение РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений" (ЦЛАТИ) и ГУП "Крымгеология" не могут даже из других регионов пригласить молодых специалистов на работу, потому что нет возможности обеспечить их жильем.

Какие варианты решения водной проблемы вы видите сегодня?

Анатолий Пасынков: Во-первых, надо постепенно вводить режим жесткой экономии воды, и особенно это касается населения. Ведь как бывает - открыл кран на кухне, тут кто-то позвонил, человек ушел болтать по телефону в другую комнату, а вода течет. Говорить о водосбережении надо постоянно. Во-вторых, следует пересмотреть отношение к поливу тех же огородов, и где-то возможно перейти на подачу воды раз в неделю. В-третьих, нужно обязательно уменьшить отбор воды из водоносных горизонтов, особенно для технических нужд, и серьезно заняться изменением структуры землепользования в соответствии с новыми климатическими условиями Крыма. В-четвертых, биотехнологические и другие методы позволяют сегодня очищать сточные воды до такой степени, что их можно использовать для полива тех же сельхозкультур. Также можно заниматься опреснением морской воды, как это делают в том же Израиле. У нас в закаспийских степях тоже атомные опреснительные установки работают. Знаю, что есть идеи и даже конкретные проекты перехвата вод в устьях рек Западного Крыма (Кача, Бельбек) при их впадении в море и заполнения ими водохранилища в районе Скворцово.

Кстати, сколько пресной воды сегодня утекает в море - воды, которую можно было бы использовать?

Анатолий Пасынков: Альтернативные источники водоснабжения изучались в Крыму уже давно. Еще в 1988 году в "Геологическом журнале" предлагалось использование субмаринных источников пресной воды, которые сегодня разгружаются в акватории Черного моря. Особенность горного Крыма в том, что на южном берегу есть огромная масса горных пород, в основном известняков, пронизанных карстовыми полостями. И эти горные породы могут служить аккумуляторами или источниками накопления большого объема карстовых или карстово-жильных вод. Их часть разгружается на севере полуострова, где мы их "ловим" и накапливаем в водохранилищах, например, самый крупный источник Курасу-Баши в Белогорском районе. Другая же часть воды из этих карстовых губок по зонам разломов вытекает в очагах субмаринной разгрузки в Черное море. Это огромное количество воды, которое измеряется в кубокилометрах, а сопоставимы с теми, что хранятся в водохранилищах полуострова. Но чтобы вычислить точные объемы теряемой пресной воды, сегодня надо проводить новые детальные исследования.

То есть пока остается уповать на милость "небесной канцелярии"?

Анатолий Пасынков: К сожалению, мы привыкли к тому, что у нас всего много - воды, земли... Но сегодня ситуация иная, поэтому надо менять менталитет, и начинать заниматься этим еще со школы. Недавно моя дочь вернулась из Чада, так вот в этой стране воды практически нет. Умываться с помощью влажной салфетки, пропитанной гелем, там уже норма. Надо осознать, что Крым - это тоже особый регион и жить здесь, распоряжаться ресурсами, развивать экономику, отдыхать нужно разумно и рационально.