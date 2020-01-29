В астраханском аэропорту построят новый пассажирский терминал

Аэропорт имени Бориса Кустодиева в Астрахани ожидает модернизация: к сентябрю будет готов проект строительства нового пассажирского терминала. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Здание будет объединено с действующим аэровокзалом для формирования единой системы обработки багажа и пересадки пассажиров международных и внутренних воздушных линий.

В аэропорту также установят два телескопических трапа - "рукава", чтобы при посадке не ехать до самолета на автобусе. Кроме этого, по договоренности губернатора Игоря Бабушкина с правительством РФ прорабатывается проект реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Преобразования обусловлены ростом пассажиропотока: по итогам 2019 года он составил 13 процентов, услугами аэропорта воспользовались почти 678 тысяч человек.

Регион ожидает еще больший наплыв гостей в связи с проведением в Астрахани в 2021 году Второго Каспийского экономического форума.