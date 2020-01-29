В донской школе создан исторический музей

В старинной школе Ростовской области трепетно хранят ее 130-летнюю историю. Школа носит имя русского революционера, первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, а ее ученики гордятся тем, что их называют луначарцами.

Татьяна Рыжак: Ребятам очень интересно прикоснуться к истории, узнать о том, как жили их предки. Фото: Елена Мелихова

История начиналась с маленького домика, где было всего три кабинета. В двух занимались дети, а в третьей жил учитель. Это было приходское двухлетнее училище, в котором занятия начинались поздней осенью, после завершения сельскохозяйственных работ. Девочки и мальчики занимались тогда раздельно. А первым учителем школы был Платон Андросович Донсков. Он не имел специального образования, но обучал ребят грамоте, письму и счету. Тогда домашние задания им не задавали: что запомнили на уроке, тем и ограничивались.

В 1912 году было построено большое деревянное здание двухклассного училища с парадным входом. В том же году его обложили кирпичом. А обучение стало совместным. Примечательно, что в те годы главным лицом в училище был отец Николай, преподававший Закон Божий. Он был очень строгим: за ошибку в молитве мог оттрепать ученика за ухо. Занятия проводились одновременно в двух классах для юных жителей близлежащих хуторов - Любимова, Басова, Морозова.

Не секрет, что в то время две трети населения России было неграмотным. Стране требовались учителя, и в 1920-х годах школа решила эту проблему своими силами, создав пришкольный учебно-опытный участок. Выпуск педагогического класса подарил району прекрасных педагогов. В 30-е годы движение достигло всеобщего масштаба, когда за школьные парты стали садиться и стар и млад. К 1933 году обучение стало четырехлетним, затем семилетним.

Из Морозовска на фронт в числе педагогов ушел и учитель математики Александр Солженицын. Известный публицист попал в "луначарку" по распределению физико-математического факультета РГУ. Но проработал в школе всего полтора месяца.

В музее школы и сегодня трепетно хранятся артефакты того времени, а также воспоминания бывших учеников. Работа музейного уголка возобновилась после завершения капитального ремонта школы в 2015 году. Руководит сегодня им школьный библиотекарь, член Союза краеведов России Татьяна Рыжак. В экспозиции "История нашего края" можно найти настоящие артефакты, хранящие тепло человеческих рук: прялку, патефон, керосинку, счеты, чугунный утюг, коромысло, баян с полустертыми кнопками, старообрядческий молитвослов, ценные дореволюционные фотографии.

Сегодняшний день школы - это 20 учебных кабинетов, две мастерские, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, столовая, медкабинет. Множество кружков и развивающих секций. Более 80 процентов выпускников ежегодно поступают в высшие учебные заведения. А из 34 педагогов школы, по словам ее директора школы Инны Швец, 14 и сами когда-то сидели за ее партами.