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29.01.2020 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре в школе № 49 произошел пожар в одном из классов. Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.

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По словам очевидцев, пожар произошел на первом этаже здания, рядом с тем крылом, где учатся первоклассники. Никто из детей не пострадал.

По мнению спасателей, в целом преподаватели сработали в экстренной ситуации правильно, вовремя сумев эвакуировать детей.

По данным МЧС края, для тушения пожара в школе направлено 12 пожарных машин и 43 спасателя. Около 11.40 они локализовали огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания не известна, ее еще предстоит установить.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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