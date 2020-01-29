В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей

В Краснодаре в школе № 49 произошел пожар в одном из классов. Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.

По словам очевидцев, пожар произошел на первом этаже здания, рядом с тем крылом, где учатся первоклассники. Никто из детей не пострадал.

По мнению спасателей, в целом преподаватели сработали в экстренной ситуации правильно, вовремя сумев эвакуировать детей.

По данным МЧС края, для тушения пожара в школе направлено 12 пожарных машин и 43 спасателя. Около 11.40 они локализовали огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания не известна, ее еще предстоит установить.