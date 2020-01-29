В Крыму нашли объяснение новым санкциям ЕС

Евросоюз включил в санкционный список семерых россиян после выборов в Крыму в 2019 году из-за возрастающего в странах ЕС положительного имиджа полуострова. Такое мнение в комментарии "РГ" высказал глава Комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Подобные шаги предпринимаются в противовес формирующемуся положительному имиджу Крыма в странах, что участвуют в санкционной политике ЕС, - отметил он. - Если выразиться словами Ильфа и Петрова, "лед тронулся, господа присяжные заседатели". И мнение граждан Европы в отношении крымского вопроса меняется, в том числе интеллектуалов, политиков. Дабы затормозить этот процесс, применяются подобные санкции.

Гемпель подчеркнул, что остановить процесс признания российской принадлежности Крыма уже невозможно.

- Как глава комитета по народной дипломатии я изнутри вижу, насколько европейское общество, представители общественных структур, политики, изменило свое отношение к Крыму, - признался парламентарий. - Планируется, что в течение этого года к нам будут приезжать одна за одной делегации из Европы. Причем, качественный состав делегаций будет существенно отличаться в положительную сторону по сравнению, например, с 2014-м и 2015-м годом. К тому же, сегодня многие общественные деятели и политики в Европе, не стесняясь заявляют о том, что Крым - это территория России, и не боятся утверждать, что Крым получил динамическое развитие, будучи в составе Российской Федерации.

Накануне Евросоюз включил в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году семерых жителей полуострова, россиян, в том числе премьер-министр РК Юрий Гоцанюк, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко. Санкции предусматривают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов.

Комментируя это решение, крымский премьер Юрий Гоцанюк отметил, что воспринял введенные санкции "с иронией".

- Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы, - подчеркнул он и добавил, что поездки в страны Евросоюза его не интересуют.

В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев попадание в санкционный список воспринял с удивлением.

- Я думал, что давно уже во всех возможных "запретительных" списках, - признался он. - Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России.