В Крыму поддержали поправки в Конституцию

Общественная палата Республики Крым приняла обращение к крымчанам, в котором призвала поддержать инициированные главой государства поправки в Основной закон. В обращении отмечается, что позиция президента по вопросам повышения доходов населения, демографии, образования, здравоохранения, военной сферы "бесспорна и достойна высокой оценки всего гражданского общества".

"Предложения по внесению изменений в Конституцию страны сформулированы своевременно, и их принятие послужит дальнейшей демократизации общественного и государственного устройства, станет надежной преградой для проникновения во власть людей случайных и радеющих только лишь о своем благополучии, - подчеркивают авторы обращения. - Призываем всех крымчан и граждан РФ поддержать нашу оценку в ходе утверждения конституционных поправок на всероссийском голосовании".

Участвовавший в общественных слушаниях, которые предшествовали принятию обращения, президент общероссийской общественной организации малoго и среднего предпринимательства "Опора России", член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Александр Калинин напомнил, что глава государства допустил внесение поправок в высказанные предложения с учетом реакции россиян в разных уголках страны.

"Речь идет о поправках в те части Конституции, которое не требует всенародного референдума, иначе это была бы новая Конституция, - пояснил он. - Президент направил соответствующий законопроект в правительство, Госдуму, и он был принят в первом чтении, которое в свою очередь открывает возможность дальнейших обсуждения и внесения поправок при подготовке законопроекта ко второму чтению".

Калинин рассказал, что глава государства, в частности, предложил гарантировать в Конституции индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума (так называемый социальный пакет), которые сейчас определены законами РФ. "Если эти нормы будут прописаны в Конституции, то никто уже не сможет их нарушить, - пояснил Калинин. - Также есть пакет политический: президент предложил, чтобы кандидатуры главы правительства и министров перед его назначением утверждались обеими палатами Федерального Собрания".

Помимо этого предлагается, чтобы прокуроров субъектов назначал Совет Федерации. "Таким образом, прокурор субъекта становится человеком, который не зависит ни от каких местных проявлений и, соответственно, будет более четко стоять на страже гарантированных законных прав наших граждан", - пояснил член рабочей группы.

Со своей стороны член Общественной палаты РК, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин предложил закрепить в Конституции норму о поддержке соотечественников. "Не надо забывать о тех, кто остался за пределами Отечества не по своей воле, о тех миллионах русских людей, кто живет сегодня на Украине, о гражданах Донбасса и так далее, - призвал он. - И если уж мы не можем прописать в Конституции желательность и возможность воссоединения с ними, то мы должны прописать в Основном законе обязанность государства по поддержке соотечественников в любой точке земного шара".