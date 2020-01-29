В Крыму возродили конкурс детского и молодежного кино

После десятилетнего перерыва в Крыму снова провели открытый фестиваль детского и молодежного любительского анимационного и игрового кино "Золотой Чарли". В фестивальную программу вошли работы авторов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Донецкой народной республики. Мероприятие прошло на базе симферопольской гимназии №1 имени Игоря Курчатова.

- С 2010 года фестиваль не проводился, - рассказал создатель и идейный вдохновитель "Золотого Чарли" шоумен и режиссер Вадим Дзюрдзе. - А до этого - ежегодно шесть лет подряд. На протяжении двух лет главным призом была туристическая поездка в Грецию по православным святыням. И вот теперь фестиваль возродился в старейшем учебном учреждении Крыма.

Директор гимназии Ирина Гребенникова отметила, что "школа должна оставаться центром реализации интересов детей".

- И поэтому фестиваль мы будем поддерживать и будем способствовать тому, чтобы он проводился на нашей базе, - подчеркнула она. - Нам нужны талантливые дети: и стране, и любому образовательному учреждению, которое способствует обнаружению и раскрытию талантов.

Член конкурсного жюри, заведующая отделом методической, информационной и просветительской деятельности "Крымского киномедиацентра" Дарья Богунова рассказала, что с учетом десятилетнего перерыва ее поразило количество присланных на конкурс работ - более 90.

- Все представленные работы сильные, - призналась она. - Очень много поэтических фильмов, в основу которых положены и собственные рассуждения авторов, и литературные произведения. Политические темы в фильмах не затрагивались, что приятно. Поражает и география фестиваля на фоне десятилетнего перерыва: фактически охвачена вся материковая Россия! Увы, мало работ крымчан, только от двух студий.

Гран-при фестиваля получил фильм "Мечта" Полины Санниковой из мультстудии при Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка (Киров). В категории "Анимация" победу одержала лента "Где живут добро и зло" студии "Нечаянная радость" из Ярославля. Лучшим детским игровым фильмом жюри фестиваля признало "Форте-Пиано" Полины Козловой из Лиги юных журналистов Кировской области, лучшей молодежной кинокартиной - "Screaming runner" Александра Козлова из Симферополя.