Поселок Пятиморск, расположенный в Калачевском районе, неофициально считается самым красивым во всей Волгоградской области. Немного сельских поселений могут похвастаться таким роскошным парком, как это, с аллеей, на которой установлены бюсты героев былых времен. На всей зеленой зоне расставлено множество малых архитектурных форм, фигуры героев детских мультфильмов.

Парк истории государства Российского с тематическими аллеями создан по инициативе начальника Донского района судоходства и гидросооружений Ивана Попова. Он сумел заинтересовать предпринимателей, которые выделили деньги для создания этой красоты. Среди спонсорских благодеяний фонтан в парке: красиво, а в жарком климате еще и очень полезно. Но вот беда, проекта у фонтана нет. Прокуратура провела проверку и дала несколько дней на то, чтобы либо предоставить копию договора на проектирование, либо прислать фотографии, подтверждающие демонтаж незаконного сооружения.

- Если все соответствует техническим нормам, то вопрос о сносе фонтана не ставится, - сказала "РГ" старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

Позицию надзорного органа можно понять. В 2015 году в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла трагедия: в новом фонтане утонул 12-летний мальчик. Оказалось, что на сливном отверстии не установили решетку.

- Пока идет большая писанина со всех сторон. Обращались к депутатам, они запросы шлют. Борьбу мы продолжаем, - на бегу сказал инициатор благоустройства Иван Попов. Некоторые архитектурные элементы и малые чаши уже демонтировали. Осталась лишь основная ванна.

- Мы хотим сделать проект. Но на это требуется очень большая сумма: до одного миллиона рублей. Требование прокуратуры устранить нарушения мы выполнили. Хотя наш фонтан вряд ли представлял угрозу: глубина чаши всего сантиметров 30, - добавил его помощник Александр Самсонов.

Мы надеемся на то, что в этой ситуации прежде всего возобладает здравый смысл. Возможно, для группы студентов подготовка реального проекта стала бы отличной темой дипломной работы.