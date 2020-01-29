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29.01.2020 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде закрыли опасный квест

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 18(8072)
Центральный районный суд Волгограда признал индивидуальную предпринимательницу, организовавшую квест-рум "Логово", виновной в административном правонарушении. Возбуждено дело, составлен протокол о временном запрете аттракциона.

В Роспотребнадзор поступил сигнал о том, что в Красноармейском районе города появился слишком страшный квест "Логово". Чиновники решили провести административное расследование.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В игре могли участвовать команды от четырех до восьми человек. На побег из логова маньяка им давалось полтора часа. Вот что гласит описание: "Ваша задача - всего лишь найти выход из логова и выбраться из него живыми".

На своем сайте владелец квест-рума предупредил, что квест страшный, содержит сцену насилия и не рекомендован беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой.

В ходе осмотра "Логова" выяснилось, что администрация клуба установила возрастное ограничение для участников в пределах "14+" (на сайте и вовсе указано на два года меньше). Игра проходит под наблюдением сотрудника клуба, который следит за клиентами по мониторам. Однако во всех трех комнатах, где проходит игра, обнаружены предметы обстановки, декорации, муляжи и надписи, которые могут быть неверно интерпретированы несовершеннолетними.

"В целях получения объективной и всесторонней оценки организации квеста была назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. По итогам исследования было дано заключение, что информация, содержащаяся в "Логове", может нанести вред здоровью детей", - заявили в региональном управлении Роспотребнадозора.

Эксперты считают, что квест мог спровоцировать школьников к причинению вреда себе и окружающим. Прямо или косвенно игра оправдывала насилие и жестокость. По крайней мере, для неокрепших детских душ. Подобный квест, скорее, соответствует категории "18+".

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