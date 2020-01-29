Молодой жительнице Волгограда с маленькой дочкой приходилось ютиться в неотапливаемой квартире из-за непонятного бездействия ответственных, точнее, безответственных лиц.

Кристина Шарифова сирота. По закону такой категории граждан по достижении ими совершеннолетия государство предоставляет жилье. Но не всегда региональные власти решают этот вопрос оперативно. В частности, Шарифовой должны были обеспечить крышу над головой еще несколько лет назад. Пришлось напоминать о себе через суд: осенью 2016 года служитель Фемиды обязал областной комитет строительства выдать девушке квартиру.

Все знают, сколько у нас ждут обещанного. Поэтому спустя три года из специализированного жилищного фонда Кристина и ее малолетняя дочь, которую она воспитывает одна, получили однокомнатную квартиру в Кировском районе Волгограда. Можно бы радоваться, да вот жилье ей досталось без отопления. По каким-то причинам газ был отключен. А значит, пропала не только возможность приготовить пищу на конфорке, но и тепло: котел в помещении работает от газа. Соответственно, горячая вода тоже отменяется.

Зима в Волгограде пока относительно мягкая, без суровых морозов. Но это не значит, что молодая мать с маленьким ребенком должны находиться в промерзших стенах. Спать ложились одетыми, укрывались несколькими одеялами. Чтобы хоть как-то поднять температуру, Шарифова включала электрообогреватель. Воду для купания и мытья посуды грела в чайнике. А потом с холодеющим сердцем смотрела на счет за потребленную энергию.

Как же так получилось? Согласно договору найма, предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое, в свою очередь, уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с поставщиком газа должен сам потребитель напрямую. Поставщики ресурсов показывают на чиновников, а те - на поставщиков. Классический бюрократический футбол, национальный вид спорта.

О ситуации узнали в следственном комитете, возбудили уголовное дело по факту предоставления сироте неблагоустроенного жилья. В газоснабжающей организации и управлении капстроительства прошли обыски. Следователи изымали документы, которые могли пролить свет на обстоятельства. С представителями этих двух структур провели обстоятельные беседы. И надо же! В тот же вечер лед тронулся.

- Удалось не только сдвинуть с мертвой точки ситуацию, в которую попала сирота, но и добиться того, чтобы с того же самого дня, когда завели уголовное дело, в ее квартире были и тепло, и горячая вода, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК России Наталия Рудник.

Тем временем

- Волгоградская область - одна из немногих в стране, где сформирован маневренный фонд из более чем 600 благоустроенных комнат для временного размещения детей-сирот до момента передачи им отдельных квартир. Со времени передачи полномочий на уровень субъекта около 1600 детей-сирот региона уже стали новоселами, - заверяют в региональном комитете строительства. - В 2020 году жилищный вопрос с помощью государства будет решен для 350 человек при установленном министерством плане в 164.