В Волгоградской области подорожал проезд

Любопытно, что изменение цены коснулось только автобусов, маршрутка так и стоит 30 рублей.
Те же 32 рубля предстоит заплатить пассажирам, едущим по маршрутам "Юбилейный" - Краснофлотск (20 километров) и Светлый Яр - ТЭЦ-3 (34 километра). Проезд на автобусе от Светлого Яра до остановки "Техникум" - 12 рублей.
Отметим, что в Волгоградской области некоторым гражданам доступен льготный проезд. Социальный проездной билет можно приобрести при условии, что размер дохода получателя ниже 1,7 величины прожиточного минимума. Это условие не распространяется на инвалидов I группы и детей-инвалидов.
Чтобы купить льготный билет, гражданам потребуется справка, подтверждающая величину среднедушевого дохода. Ее выдают центры соцзащиты по месту жительства в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. А действует она в течение шести календарных месяцев.