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29.01.2020 15:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Волгоградской области подорожал проезд

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя - Юг России № 18(8072)
Как пишут в соцсетях жители Светлоярского района Волгоградской области, у них подорожал проезд в автобусах. Самое востребованное направление - до Волгограда (остановка "Юбилейный") стоит 32 рубля. Расстояние от райцентра до пересадочного узла в Красноармейском районе города составляет 33 километра.

Любопытно, что изменение цены коснулось только автобусов, маршрутка так и стоит 30 рублей.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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Те же 32 рубля предстоит заплатить пассажирам, едущим по маршрутам "Юбилейный" - Краснофлотск (20 километров) и Светлый Яр - ТЭЦ-3 (34 километра). Проезд на автобусе от Светлого Яра до остановки "Техникум" - 12 рублей.

Отметим, что в Волгоградской области некоторым гражданам доступен льготный проезд. Социальный проездной билет можно приобрести при условии, что размер дохода получателя ниже 1,7 величины прожиточного минимума. Это условие не распространяется на инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Чтобы купить льготный билет, гражданам потребуется справка, подтверждающая величину среднедушевого дохода. Ее выдают центры соцзащиты по месту жительства в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. А действует она в течение шести календарных месяцев.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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