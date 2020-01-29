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29.01.2020 12:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На RAWI FORUM 2020 расскажут о мировой инициативе крупных компаний

Текст: Олег Дмитриев
На форуме RAWI FORUM 2020 руководитель по международной деятельности RE 100 Александра Классен представит руководителям крупных международных и российских компаний доклад о ключевых моментах работы организации RE100 и мировой инициативе крупных компаний по добровольному переходу на возобновляемые источники энергии.
Фото: Виталий Тимив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимив/ РИА Новости

В проекте RE100, осуществляемом The Climate Group в партнерстве с CDP (Carbon Disclosure Project - проект информирования о выбросах углерода), принимают участие наиболее влиятельные компании со всего мира, в основном представляющие США, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Компании поставили перед собой цель обеспечить собственные предприятия электроэнергией, на 100 процентов производимой за счёт возобновляемых источников энергии.

Фото: Россиийская Ассоциация Ветроиндустрии
В Москве пройдет Форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020

Сегодня в RE100 входит 221 компания, в числе которых IKEA, Apple, BMW, Colruyt Group, Google, LEGO group, Tata Motors и другие торговые и финансовые организации. У всех них общие приоритеты: не позднее 2050 года обеспечить 100-процентное потребление электроэнергии из возобновляемых источников. Многие компании планируют достижение данной цели к 2028 году, а 15 процентов из них уже добились поставленной задачи. Кстати, общее потребление электроэнергии участниками RE100 сравнимо с потребностями небольшого государства. На конец 2018 года потребление участвующими в этой инициативе корпорациями составляло 228 ТВт•ч/год, что сопоставимо с потреблением Индонезии или ЮАР.

Напомним, 19-20 февраля в Москве, в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, пройдет форум по ветроэнергетике RAWI FORUM2020. Мероприятие организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область RAWI Forum 2020 Международный Форум Российской Ветроиндустрии

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