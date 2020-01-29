"РГ" открывает цикл ежемесячных полезных публикаций о содержании жилья. В этой рубрике специалисты "Екатеринбурггаза" будут отвечать на вопросы читателей.

"Я живу в Екатеринбурге на улице Палисадной. Мы всегда платили за техобслуживание газового оборудования вместе с другими услугами за ЖКХ. А теперь, говорят, с горгазом надо заключать отдельный договор и платить по отдельной квитанции. Где ее взять?" - спрашивает Алексей.

Как пояснили в компании "Екатеринбурггаз", газовое оборудование многоквартирного дома делится на внутридомовое и внутриквартирное. Внутридомовое - это газопроводы, проложенные от места их присоединения к газораспределительной сети до запорного крана включительно. За них отвечает ТСЖ, управляющая компания или кооператив. Внутриквартирное оборудование - все, что находится после запорного крана: шланг, газовая плита, водонагреватель, разводка, - зона ответственности собственников и жильцов.

В целях безопасности обслуживание газового оборудования проводится ежегодно

УК заключали с "Екатеринбурггазом" единый договор на техобслуживание как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования. Стоимость услуг отражалась в строке "Содержание жилья" квитанции. Но в 2019 году единый договор разделили. Теперь собственники обязаны иметь индивидуальные договоры со специализированной организацией и платить по ним отдельно.

В случае с "Екатеринбурггазом" его заключают путем принятия условий публичной оферты, то есть впустив сотрудников компании в квартиру для техобслуживания оборудования и подписав акт сдачи-приемки выполненных работ. Кроме того, договор можно получить в производственном управлении горгаза по месту жительства.

В целях безопасности техобслуживание проводится ежегодно, а не раз в три года, как раньше. Собственник обязан предоставлять внутриквартирные приборы на проверку - это обязательное условие поставки газа.?Соответственно квитанция также будет приходить раз в год - в почтовый ящик. Оплатить счет необходимо в течение месяца после получения.