Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию

В Югре 24-летний местный житель угнал автомобиль и попытался на нем уехать в Екатеринбург. Однако в пути заблудился и был вынужден обратиться за помощью в правоохранительные органы.

ЧП произошло в Советском районе. Как рассказали в пресс-службе МВД, злоумышленник под утро вернулся пьяный из ночного клуба, решил не мешать спать своим близким и отправился на улицу. В процессе прогулки к нему пришла идея покататься на машине. Но так как своей не было - молодой человек решил угнать чужую.

Выбор пал на заметенный снегом ВАЗ 213110, который оказался не заперт. Молодой человек прихватил из дома теплые вещи, еду, спиртное, деньги и выдвинулся в сторону Екатеринбурга.

"Отъехав примерно на сто километров, в районе поселка Пелым, он свернул с главной дороги и оказался в тупике. Бензин закончился, и он пешком пошел назад на трассу. На пути ему встретился вагончик, в который он зашел, чтобы погреться. Дозвониться брату он не смог и набрал номер "112". Сотрудники полиции доставили его в поселок Пелым для дачи объяснений", - рассказали в ОМВД России по Советскому району.

Довольно быстро выяснилось, что парень на попытке угона попадается не впервые: в октябре 2019 года он дважды (что характерно - был в обоих случаях нетрезв) хотел завладеть чужим автотранспортом и оба раза закончились неудачей. Так, припаркованную на одной из центральных улиц райцентра Chevrolet Niva злоумышленник не смог завести без ключа, только панель под рулем расковырял. А на угнанном ВАЗ 2114 его остановили полицейские.

"Уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 166 УК РФ соединены в одно производство. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - напомнили в пресс-службе ведомства.