К масштабному субботнику в домах фронтовиков привела первая на Урале церемония награждения ветеранов Великой Отечественной войны медалью к 75-летию Победы. Сотрудники социальных служб с нынешней недели ходят по домам ветеранов и тружеников тыла, чтобы проверить, как они живут, и навести чистоту.

На приеме у полпреда президента Сергей Терехов признался: "Сталинград прошел, а коммунальную битву у себя дома проигрываю". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Виновником переполоха стал 98-летний житель Екатеринбурга участник Сталинградской битвы Сергей Терехов. Во время приема у полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова ветеран долго благодарил за награду, а затем вздохнул и признался:

- Сталинград прошел, а коммунальную битву у себя дома проигрываю. Трубы износились, краны плохо работают: ни ванну принять, ни постирать…

В квартиру к фронтовику тут же отправился спецдесант высокопоставленных чиновников. Изучать поле коммунальной битвы приехали заместитель полпреда Виктор Дубенецкий, министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и сотрудник фонда капремонта. Выяснилось, что ветеран живет один, жена ушла из жизни, детей нет, и справиться с бытовыми неурядицами пожилому человеку сложно. Не только трубы поменять, элементарная стирка ему не по силам.

Внешне ухоженный дом в стиле сталинского ампира, где живет Терехов, построен в 1957 году. Последний капремонт был недавно - два года назад. Но коммунальщики обновили только общедомовое имущество: стояки в подъезде и подвале. Позаботиться о замене внутриквартирного оборудования по закону должны сами жильцы.

- Я попросил поставить новый смеситель, сантехник принес какой-то, видимо, из другой квартиры, установил, а вода из всех щелей бежит, - продемонстрировал чиновникам потоп фронтовик.

Представителей власти настолько впечатлил печальный вид квартиры участника Сталинградской битвы, что ремонтные работы коммунальщики начали еще до ухода ВИП-гостей. А министр ЖКХ тут же пообещал журналистам решить коммунальные проблемы других ветеранов и закрыть "коммунальный фронт" до 9 Мая.

- Мы уже наметили план действий с министерством соцзащиты. В случае необходимости подключим фонд капремонта, управляющие компании и волонтеров, - заявил Николай Смирнов.

- На мой взгляд, еще зимой прошлого года, когда утвердили региональную программу подготовки к празднованию 75-летия Победы, социальные службы должны были взять на карандаш каждого ветерана, узнать, в чем он нуждается, - считает ветеран Сергей Лаврищев. - Помощь особенно ценна, когда она от души, а не ради отчета и галочки. Почему фронтовик, а их в живых осталось совсем немного, оказался без надзора?

Такой же вопрос "РГ" адресовала в министерство социальной политики Свердловской области.

- Сотрудники социальной службы знают о Сергее Борисовиче Терехове. К нему неоднократно приходили, предлагали помощь, но ветеран от нее отказывался. Он никогда не жаловался на неудобства и какие-либо проблемы. Мы готовы оказывать Сергею Борисовичу всестороннюю поддержку, - пояснила Анна Кузьмина, пресс-секретарь министерства.

С письменной просьбой о помощи ветеран действительно не обращался. Рассчитывал на свои силы, к тому же был уверен: коммунальные неурядицы - зона ответственности управляющей компании.

- Вроде и человека хорошо знаем, а полного контакта не получилось, - призналась "РГ" сотрудник управления соцполитики Кировского района Екатеринбурга, где живет Терехов. - Сейчас у фронтовика от предложений отбоя нет, а он советует: к другим загляните…

Р.S.

На момент, когда выпуск "РГ" готовился к печати, в квартире Сергея Терехова сделали косметический ремонт, поменяли все трубы и сантехнику, установили подаренную полпредством стиральную машину. А социальная служба заключила с одиноким ветераном договор о постоянной помощи по дому. О готовности взять под опеку 98-летнего фронтовика заявили сразу несколько волонтерских организаций.