Уральцы обсудили поправки в Конституцию

Новости

МИД заявил о приверженности обязательств по Сирии 15:27
В Европе запретили опасные краски для татуировок 15:26
Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона 15:21
На следующей неделе в Москве начнется настоящая зима 15:17
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки" 15:15
Как заставить "обочечников" ездить по правилам 15:14
В Волгограде школьник был ранен на занятиях по стрельбе 15:10
Мишустин назначил Приходько своим помощником 15:08
Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию 14:59
Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика 14:54
Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ 14:51
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
В поликлиниках Крыма открыли гериатрические кабинеты 14:48
Древнейшая мозаика указала путь к затерянному городу хеттов 14:45
Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке 14:36
Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35 14:33
В Индии раскопали древнюю статую бога Солнца 14:28
На канале Грибоедова в Петербурге образовалось "ледяное сало" 14:27
Видео: астрономы-любители открыли удивительный вид северного сияния 14:25
Найден монастырь, в котором короновался первый король Англии 14:22
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль 14:20
Suzuki Jimny в Европе переквалифицируют в грузовик 14:20
В Краснодаре девочку затравили из-за отказа сдать деньги в классе 14:18
Генсек ОДКБ предложил практическое взаимодействие в борьбе с терроризмом 14:16
В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик "Яков Баляев" 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 15:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральцы обсудили поправки в Конституцию

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
В среду в Екатеринбурге обсуждали поправки в Конституцию сразу на двух площадках - на экспертном совете и на заседании общественной палаты региона. На встречу с земляками прилетели представители Свердловской области в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон страны - сопредседатель группы и депутат Госдумы от Среднего Урала Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека в регионе, член СПЧ Татьяна Мерзлякова.
Фото: Татьяна Матящук Фото: Татьяна Матящук
Фото: Татьяна Матящук

"Мне еще накануне передали от уральцев предложения по поправкам к Конституции аж на двадцати страницах! Изучать начал уже в самолете", - признался корреспонденту "РГ" Крашенинников.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан

Он уверен, что интерес уральцев к главному закону страны не случаен: в Екатеринбурге долгое время жил и работал один из ведущих разработчиков действующей Конституции РФ Сергей Алексеев, который считал, что право - это явление социальное, и конституция создается для человека. В честь Алексеева в городе открыт единственный в стране музей права.

"В обращениях уральцы часто подчеркивают важность того, что поправки не коснутся главы о правах и свободе человека. А предложения поступают порой противоречивые, но, главное, актуальные. Так сказать, "от земли", - пояснила Мерзлякова.

Так, председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн предложил на экспертном совете распространить запрет на второе гражданство и вид на жительство в зарубежных государствах на руководителей субъектов РФ и депутатов региональных парламентов, включая супругов. Сейчас такое ограничение предлагается для ключевых федеральных чиновников и парламентариев, но, по мнению выступавших, хорошо бы его "дотянуть" до муниципалитетов (региональные власти не имеют права принимать законы на этот счет). Представители городов предложили также предусмотреть в поправках индексацию не только федеральных, но и региональных социальных выплат.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Эксперты объяснили, почему нужны поправки в Конституцию

Обсуждали не только сами поправки в Основной закон страны, но и процесс их принятия. "Почему всенародное голосование пройдет уже после того, как закон будет подписан президентом?" - задавали вопрос участники дискуссии. Крашенинников не один раз "раскладывал все по полочкам". "Речь идет не о целесообразности голосования. Это юридически значимый процесс. От результатов голосования будет зависеть, вступят поправки в силу или нет", - пояснил он значимость процедуры.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
Минздрав подготовил рекомендации по борьбе с коронавирусом
Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым
Посольство США признало ложью освобождение Аушвица американцами
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам