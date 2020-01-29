Уральцы обсудили поправки в Конституцию

В среду в Екатеринбурге обсуждали поправки в Конституцию сразу на двух площадках - на экспертном совете и на заседании общественной палаты региона. На встречу с земляками прилетели представители Свердловской области в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон страны - сопредседатель группы и депутат Госдумы от Среднего Урала Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека в регионе, член СПЧ Татьяна Мерзлякова.

"Мне еще накануне передали от уральцев предложения по поправкам к Конституции аж на двадцати страницах! Изучать начал уже в самолете", - признался корреспонденту "РГ" Крашенинников.

Он уверен, что интерес уральцев к главному закону страны не случаен: в Екатеринбурге долгое время жил и работал один из ведущих разработчиков действующей Конституции РФ Сергей Алексеев, который считал, что право - это явление социальное, и конституция создается для человека. В честь Алексеева в городе открыт единственный в стране музей права.

"В обращениях уральцы часто подчеркивают важность того, что поправки не коснутся главы о правах и свободе человека. А предложения поступают порой противоречивые, но, главное, актуальные. Так сказать, "от земли", - пояснила Мерзлякова.

Так, председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн предложил на экспертном совете распространить запрет на второе гражданство и вид на жительство в зарубежных государствах на руководителей субъектов РФ и депутатов региональных парламентов, включая супругов. Сейчас такое ограничение предлагается для ключевых федеральных чиновников и парламентариев, но, по мнению выступавших, хорошо бы его "дотянуть" до муниципалитетов (региональные власти не имеют права принимать законы на этот счет). Представители городов предложили также предусмотреть в поправках индексацию не только федеральных, но и региональных социальных выплат.

Обсуждали не только сами поправки в Основной закон страны, но и процесс их принятия. "Почему всенародное голосование пройдет уже после того, как закон будет подписан президентом?" - задавали вопрос участники дискуссии. Крашенинников не один раз "раскладывал все по полочкам". "Речь идет не о целесообразности голосования. Это юридически значимый процесс. От результатов голосования будет зависеть, вступят поправки в силу или нет", - пояснил он значимость процедуры.