В регионы Урала вернулись сильные морозы

Сильные морозы вернулись в регионы УрФО, в некоторых из которых нынешняя зима выдалась на удивление мягкой. Правда, как обещают синоптики, похолодание долго не продлится.

В среду ночью в Свердловской области - минус 27, а в горах и низинах до 32 градусов. В пятницу, 31 января, ожидается от 10-15 градусов (на крайнем севере Среднего Урала холодный воздух задержится, там будет до минус 28).

Морозно также в Челябинской области: в среду ночью будет до минус 28, а в горах и низинах и того холоднее - до 33 градусов. Однако в пятницу ожидается существенное потепление: до минус 15 ночью и всего 3-8 днем.

В северной Югре - холоднее. Сегодня ночью при прояснениях столбик термометра опускался до 36 градусов. 30 января температура ночью будет примерно такой же - до 35. В пятницу морозы чуть-чуть отпустят и днем местами будет 8-13 градусов.