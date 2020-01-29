Власти призвали блюсти мораль на концерте Элджея в Челябинске

В адрес организаторов концерта рэпера Элджея, который намечен в Челябинске на 15 марта, направлено официальное требование о соблюдении морально-нравственных норм при проведении мероприятия, сообщили в среду министерстве культуры Челябинской области.

- В наш адрес поступают многочисленные обращения граждан по поводу концерта Элджея, - сообщила официальный представитель минкульта региона Виктория Олиферчук. - Родители обеспокоены, что материал Элджея не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих его композиций содержат ненормативную лексику и пропаганду запрещенных веществ и секса. В связи с этим в адрес организаторов концерта направлено письмо с требованием обеспечить на концерте соблюдение норм действующего законодательства, а также морально-нравственных норм и правил.

Запретить проведение коммерческих мероприятий в минкульте не могут. Однако ситуацию намерены взять под контроль.

Ранее обращение депутата из Ленинского района Челябинска с жалобами родителей несовершеннолетних на информацию, анонсирующую концерт Элджея поступило в Роскомнадзор и было перенаправлено в УФАС региона.

- Распространяемая информация о концерте будет изучена на наличие сведений рекламного характера, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - И если это реклама, то она будет тщательно проверена на соответствие требованиям действующего законодательства.