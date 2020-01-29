Наш репортер порулил опытным образцом белорусского электромобиля

Электромобиль - не роскошь, так в Беларуси думают уже многие. По статистике, в личном пользовании здесь имеется более 360 машин на аккумуляторах. Динамично развивается сеть заправок. По Минску ездят электробусы.

Другое дело - производство электротранспорта: тут без высоких технологий не обойтись. И они у Беларуси есть, убеждает директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Сергей Поддубко:

- Мы создали центр электроприводов и электротранспорта. Собрали команду специалистов. Освоили разработку всех компонентов электромобиля: двигателя, зарядного устройства, накопителя... Создали испытательную лабораторию. А самое ценное - разработали оригинальные электронные настройки, математические программы, алгоритмы работы оборудования. Теперь нужно организовать серийное производство компонентов, и можно собирать любой электромобиль. Тем более что в стране для этого есть потенциал - автозаводы, производители микроэлектроники, научные организации. Свои разработки дешевле импортных. Да и союзный рынок открыт.

По мнению экспертов, у электромобилей есть существенный недостаток - их очень высокая стоимость

Готов и экспериментальный образец - прообраз серийного. Это роскошный семиместный минивэн, созданный в сотрудничестве с китайскими партнерами.

...Сажусь за руль, отпускаю ручник и нажимаю педаль газа - машина почти беззвучно трогается и вливается в городской поток. Педали сцепления нет - отличный вариант для такси, корпоративного транспорта.

Открываем капот. Из привычного узнаю только 12-вольтовый аккумулятор. Тяговый электродвигатель, зарядное устройство, не говоря про установленный под полом накопитель электрической энергии, - все иное.

- Сборку кузова планирует наладить одно из белорусских предприятий, - поясняет заместитель начальника НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения Дмитрий Кабанов. - Практически все электрооборудование будут изготавливать тоже белорусские заводы. Аккумуляторную батарею соберем из китайских комплектующих. В итоге появится первый действительно белорусский электромобиль с высокой локализацией, что обеспечит приемлемую стоимость.

В институте создан экспериментальный образец панельно-каркасного автомобиля. Это как лего: на несущий каркас навешиваются различные пластиковые панели, что позволяет на одной базе создавать грузовые, пассажирские, грузопассажирские машины широкого применения. Небольшой городской пикап уже в процессе изготовления. Совместно с Минским автозаводом разрабатывается электрогрузовик, а для льдовыравнивающей машины Минского тракторного завода создана электрическая начинка.

На академическом заводе "Оптрон" готова целая гамма двухколесных машин на батарейках. Для начинающих - электросамокат, для дачников - трехколесный велосипед с багажным отсеком, для водителей постарше - мотобайк и электромотороллер.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Виктор Расторгуев

Дословно

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

- При высоком качестве и низкой себестоимости электромобиль будет конкурентоспособен на рынке ЕАЭС и за его пределами. Недавно межведомственная рабочая группа одобрила Концепцию развития электротранспорта в Беларуси на 2021-2025 годы и на период до 2030-го. Экспериментальный образец базового шасси и модельный ряд электромобилей станут основой мелкосерийного производства изделий современного технического уровня.

А как в России

Рынок новых электромобилей в 2019 году в России показал колоссальный рост - на 145 процентов! Но если перевести проценты в штуки, то рынок этот увеличился всего... на 144 авто. Всего же, по данным аналитического агентства "Автостат", рынок новых электромобилей в России по итогам 2019 года составил 353 машины. Примечательно, что в лидерах далеко не самый дешевый автомобиль - электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Его продажи стартовали в декабре 2018 года. В течение прошлого года он делил лидерство с Nissan Leaf. По результатам года обе модели были раскуплены в одинаковом количестве - по 131 автомобилю. На них приходится около 75 процентов рынка новых электрокаров.

По данным Госавтоинспекции, в России зарегистрировано 20 484 автомобиля с электродвигателями. Из них 19 232 - гибриды. То есть чистых электрокаров всего 1252 штуки.

Как видим, большим спросом электрокары не пользуются. И причин тому много. Главная - маленький пробег с полным зарядом и практически полное отсутствие инфраструктуры для быстрой зарядки таких машин. В Москве, например, есть четыре станции зарядки, две из которых на закрытых территориях. Есть зарядки на платных трассах в так называемых многофункциональных зонах. Но даже на трассе Москва - Санкт-Петербург таких зон сейчас всего три. Tesla со своим пробегом до Северной Пальмиры доедет с подзарядками. А Nissan Leaf не дотянет от одной зарядки до другой.

От Минска до Москвы и обратно не доедет ни один электромобиль. А значит использовать такую машину для дальних путешествий - невозможно. Она вполне годится, чтобы доехать от дома до магазина. Или до работы, если около работы ее можно подзарядить. Корреспондент "СОЮЗа" брал на длительный тест-драйв электромобиль и убедился в том, что для нормальной его эксплуатации нужно, чтобы машина заряжалась у дома и у работы.

Но для такой эксплуатации у этих автомобилей есть еще один существенный недостаток - их очень высокая стоимость. В несколько раз выше стоимости автомобиля с традиционными двигателями.

Отсутствие господдержки и инфраструктуры, а также высокая стоимость делают нерентабельным производство таких машин в России. В свое время АвтоВАЗ запускал в производство El-LADA. Но позже отказались от этой идеи. Как пояснил корреспонденту "СОЮЗа" официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский, выпускать такой автомобиль нет экономической целесообразности.

Как отметил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, государственная поддержка сейчас отсутствует. Был период, когда на ввоз таких автомобилей обнуляли пошлины, но сейчас и этого нет. Есть только поддержка на уровне регионов. В Москве, например, владельцы таких автомобилей освобождены от уплаты транспортного налога, они могут бесплатно пользоваться платными парковками. И это тоже, по мнению Игоря Моржаретто, создает определенный перекос в наполнении рынка. Такие машины покупают только очень богатые люди в качестве третьего-четвертого автомобиля в гараже. Тот же самый Jaguar I-Pace стоит более 6 млн рублей. Сейчас начинаются продажи электрокара Porsche Taycan, ценник на который начинается от 8 млн, а самая дорогая модель стоит дороже 13 миллионов. Так в России уже заказали более 10 таких машин.

С другой стороны сейчас вырос спрос на подержанные Nissan Leaf с правым рулем. В Японии такие 7-летние автомобили сбрасывают за копейки. А в Москве на них удобно бесплатно парковаться.

Но пока нет господдержки и системы зарядных станций, у электромобилей нет перспектив в России, считает эксперт.