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29.01.2020 04:25
Рубрика: Общество

Чихайте в локоть

Как защититься от нового вируса и заодно от гриппа?
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Рекомендации профилактики обычные, те же самые, что и для банального гриппа. Но повторить их, конечно, не мешает.
Специфического лекарства от коронавируса нет, врачи проводят поддерживающее лечение, пока иммунная система человека сама не справится с инфекцией. Фото: EPA Специфического лекарства от коронавируса нет, врачи проводят поддерживающее лечение, пока иммунная система человека сама не справится с инфекцией. Фото: EPA
Специфического лекарства от коронавируса нет, врачи проводят поддерживающее лечение, пока иммунная система человека сама не справится с инфекцией. Фото: EPA

- Сократите до минимума пребывание в общественных местах.

- Если есть возможность, не пользуйтесь городским транспортом, дойдите до работы пешком.

- Хотите встретиться с друзьями - организуйте совместную прогулку вместо тусовки в кафе, на улице вирус не живет.

- Но если все же надо проехать в метро, автобусе, трамвае - надевайте перчатки, чтобы вирус не попал с поручней на руки.

- Мойте руки с мылом, носите с собой и используйте антисептические гели со спиртом. Все это пригодится после чихания и кашля, при уходе за больным, до, во время и после приготовления пищи, после возвращения из общественных мест. Вообще - мойте руки почаще!

- Не контактируйте с животными (отложите посещение зоопарка, цирка, птичьего рынка).

Фото: EPA
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- В общественных местах надевайте защитную маску - это стандартная рекомендация. При этом некоторые специалисты предупреждают, что маска малоэффективна против вирусной инфекции, к тому же заражение может произойти через слизистую глаз, а глаза маской не закроешь.

- Если все же вы верите в защитную силу маски, не забывайте менять ее почаще. Рекомендации разнятся, но действовать надо примерно так: надели перед входом в метро, проехали, вышли на улицу, сняли и выкинули. Ясно, что надевать ранее использованную маску повторно нельзя.

- При кашле и чихании закрывайте рот и нос салфеткой или платком - если этого не делать, частички слизи разлетаются на несколько метров (посмотрите ролик на YouTube - впечатляет). В крайнем случае, если платка нет или вы просто не успеваете его достать, кашляйте в рукав, согнув локоть и поднеся его к лицу поближе.

- Правильно используйте бумажные одноразовые платки, выкидывая их после применения в закрытые мусорные баки.

- По той же причине - поменьше близких контактов, на время поменяйте привычку целоваться с друзьями при встрече. Даже приветственное рукопожатие на время можно отменить - сейчас это проявление заботы о ближнем.

- Почувствовав недомогание, повышение температуры, останьтесь дома, вызовите врача - так вы тоже заботитесь не только о себе, но и других.

- В доме, где есть больной, нужно почаще проводить влажную уборку (чтобы вирусы не оседали на пыли) и проветривать помещение.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса "РГ"-советы

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