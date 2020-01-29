Уже в двадцатый раз "Российская газета" объявляет Международный пушкинский конкурс для педагогов-русистов, который был рожден в 2000 году по итогам редакционного "круглого стола" "Моя родина - русский язык" и поддержан правительством Москвы и МИД РФ.

Все мы убеждены, что продвижение русского языка и культуры в мире - дело не только дипломатии, но и гражданского общества. Задача у нас простая - моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых педагогов-русистов из стран ближнего и дальнего зарубежья. За эти годы тысячи учителей приняли участие, 950 человек стали лауреатами конкурса и экспертами "РГ", организовали сообщество пушкинских лауреатов в социальных сетях. От них мы узнаем о самочувствии русского языка за рубежом, кому выгодно учить русский, как язык помогает сделать карьеру, найти работу, для кого он сегодня является опорой и надеждой. Благодаря русскому миллионы соотечественников по всему миру сохраняют связь с родиной, со страной великой культуры.

Надеемся, и тема ХХ Международного конкурса будет для всех интересной. "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского". В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной и во Второй мировой войне. Вместе с союзниками ее одержал над фашизмом СССР и все его народы. Этот факт после Нюрнбергского процесса был бесспорным.

А что знают о войне и Победе ваши ученики?

Но в последние годы историю не только чтят, но и переписывают: фейки и мифы проникли даже в учебники. А что знают о войне и Победе ваши ученики? Какая семейная память, какие книги, фильмы и песни помогают им в этом? Какую правду о Второй мировой они постигают в своих учебниках? И какие, подчеркнем особо, личные победы в изучении русского языка сегодня важны для вас и ваших учеников?

Важно!

По традиции лауреаты конкурса (50 человек) награждаются дипломами, денежными премиями и приглашаются в Москву на торжественную церемонию в начале сентября. По многочисленным просьбам пушкинские лауреаты прежних лет не только допускаются к участию в ХХ юбилейном конкурсе, но для них выделяется дополнительная квота - 25 премий, и они также приглашаются в Москву. Творческие эссе (не более 10 тысяч знаков) мы ждем от педагогов-русистов по адресу pushkonkurs@rg.ru до 15 апреля. Все подробности на сайте конкурса, в официальной группе конкурса в Фейсбук и на сайте Годлитературы.рф. В год 75-летия Победы рады будем принять 75 лауреатов ХХ конкурса со всех континентов.