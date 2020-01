Первым делом, конечно, самолеты и Iron Maiden, но вокалист последних Дикинсон в марте посетит Москву и с собственным стендап-шоу. 2020-й приготовил много подобных приятных неожиданностей, к нам едут любимые публикой музыканты - как давно не приезжавшие, так и любящие выступать в России.

За рамками газетной страницы остались шоу больших звезд вроде Эрика Клэптона, фестиваль Park Live с участием групп Placebo и The Killers, концерты джазменов и классических музыкантов, новые программы готовятся показать Макс Барских и Элджей...

Так что спешим за билетами: может не хватить.

8 марта, КЗ "Зарядье". Борис Березовский и Александр Гиндин.

Время выдающихся пианистов, сошедшихся 10 лет назад в дуэт, расписано на сезоны вперед, но Борис и Александр несколько раз в год съезжаются на пару репетиций и концерт. От своего творческого общения музыканты, по их словам, получают взаимное удовольствие, а их сыгранность такова, что у зрителей то возникает ощущение, что в четыре руки и на двух роялях каким-то образом играет один человек, а в другой момент - будто на сцене целый оркестр. В "Зарядье" пианисты сыграют вместе с Национальным филармоническим оркестром России.

3 апреля, ММДМ. Брэнфорд Марсалис и его квартет.

"Музыку не надо изобретать, ее надо открывать", - говорит Марсалис, самый, возможно, известный сейчас в мире джазовый саксофонист, который всю жизнь открывает для себя что-то новое. Обладатель трех Грэмми играл и с джазовыми классиками вроде Диззи Гиллеспи, и со Стингом, выпускал альбомы с джазовыми версиями Дебюсси и Глазунова. Марсалис приезжал в 2018-м в Екатеринбург - вместе с Уральским симфоническим оркестром записывать альбомы Габриэля Прокофьева. Сейчас его группа - в туре с новым альбомом.

В одежде Джо Бонамасса предпочитает строгость. Фото: AP

16 мая, Москва, Крокус Сити Холл. 18 мая, Санкт-Петербург, БКЗ. Джо Бонамасса.

Джо Бонамасса родился в семье продавца гитар - и, похоже, с тех пор не выпускал инструмента из рук, выучившись направлять блюз в любую сторону, куда посмотрит гриф. Он выхватывал тончайшие ноты классического блюза из-под пальцев Би Би Кинга, сходился с рокерами Хьюзом и Бонэмом, записывал хард-н-хеви... В новой программе Redemption, с которой Джо сейчас ездит по миру, есть и романсы, и рок-н-ролл, и много чего еще, на концертах перетекающее одно в другое. Это можно назвать сюитами, пьесами, но только не простым словом "песни".

24 мая, "Открытие Арена". Green Day.

Панк-музыка должна злить и цеплять - а английская группа Green Day умеет эту злость аранжировать во взрывные песни. Трио, тридцать лет назад сделавшее хулиганскую музыку эстетской, во второй раз в своей истории едет на московский стадион - и выйдет на его поле с новым, 13-м альбомом Father Of All... В 2013 году лидер группы Билли Джо Армстронг ради двух концертов в Москве и Санкт-Петербурге разыскал фуражку Российской армии и буденовку c красной звездой. Ждем шашку и автомат Калашникова.

30 июня, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 2 июля, ВТБ Арена "Динамо". Iron Maiden.

Брюс Дикинсон теперь - настоящий полковник. Лидер британской супергруппы, имеющий лицензию пилота, в январе был в этом звании принят на службу в Королевские ВВС. И будет участвовать в июньском турнире ВВС по фехтованию, которое обожает с 13 лет. Сразу после турнира ждем его с группой и программой Legacy of the Beast, вдохновленной одноименной игрой для гаджетов. Там на лицо ужасный, но добрый внутри монстр Эдди, талисман группы, дубиной прокладывает путь сквозь строй злых монстров - под те самые песни, что прозвучат на концертах в России: 2 Minutes to Midnight, The Trooper, Wicker Man...

7-22 июля, КЗ им. Чайковского. Фестиваль "Георг Фридрих Гендель: мир горний и мир дольний".

Исполнять оперы, антемы, оратории, мотеты и другое барокко в честь 335-летия великого Генделя в Москву едут лучшие музыканты из Англии, Австралии, США, Дании, Канады... Так, в концертном воплощении оперы "Тамерлан" партию хана Баязета споет любимец публики француз Кристоф Дюмо, обладатель контратенора, уникально высокого мужского голоса, а Тамерлана - профессор музыкального факультета Оксфорда и тенор Иэн Бостридж.

19 сентября, Академ-Джаз Клуб. Алексей Архиповский.

Самара, Питер, Хабаровск, Волгоград, Кострома... География концертов гения балалайки Алексея Архиповского, как и прежде, определяется жгучим интересом публики к музыканту, заставляющему трехструнный (в котором 2 струны настроены одинаково) инструмент плакать, как скрипка, звонить, как смартфон, скрипеть, как дверь, и ныть, как шарманка. В программах - безумный микс классики, фолка, джазовых и рок-хитов и авторская музыка, которую автор никогда не записывает нотами.