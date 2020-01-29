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29.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество исследовало качество школьных пиджаков и нашло нарушения

Текст: Марина Гусенко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Роскачество подвело итоги второй части спецпроекта по исследованию школьной формы, которая была закуплена в пик сезона 2019 года на крупных вещевых рынках и в торговых комплексах.

Фото: iStock
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Речь идет об итогах тестирования школьных пиджаков для мальчиков от 21-го бренда, изготовленных в Турции, Вьетнаме и Китае. Их цена варьировалась от 1300 до 8790 рублей за штуку.

Тестирования показали, что одежда только шести брендов соответствует необходимым требованиям безопасности и качества.

В товарах девяти брендов были выявлены несоответствия информации в маркировке по составу. Школьные пиджаки восьми торговых марок не соответствовали требованиям техрегламента по гигроскопичности, а это значит, эти изделия могут причинить вред здоровью мальчиков.

По такому показателю как воздухопроницаемость техрегламенту не соответствовала одежда восьми брендов, в значит, надевать такие пиджаки на детей вредно - у ребенка может повысится температура кожи, начаться избыточное потоотделение и могут появиться парадоксальные сосудистые реакции.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Стоит ли говорить, что в школьных пиджаках от нескольких производителей было обнаружено сразу по несколько нарушений?

По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, причиной таких нарушений может послужить тот факт, что многие производители закупают ткани у поставщиков, не проводя их входной контроль.

Кроме того, эксперты выявили фальсификат и контрафакт. Одежда двух известных торговых марок, продававшаяся по цене выше пяти тысяч рублей за изделие, на самом деле не была изготовлена на предприятиях этих брендов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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