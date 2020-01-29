Роскачество исследовало качество школьных пиджаков и нашло нарушения

Роскачество подвело итоги второй части спецпроекта по исследованию школьной формы, которая была закуплена в пик сезона 2019 года на крупных вещевых рынках и в торговых комплексах.

Речь идет об итогах тестирования школьных пиджаков для мальчиков от 21-го бренда, изготовленных в Турции, Вьетнаме и Китае. Их цена варьировалась от 1300 до 8790 рублей за штуку.

Тестирования показали, что одежда только шести брендов соответствует необходимым требованиям безопасности и качества.

В товарах девяти брендов были выявлены несоответствия информации в маркировке по составу. Школьные пиджаки восьми торговых марок не соответствовали требованиям техрегламента по гигроскопичности, а это значит, эти изделия могут причинить вред здоровью мальчиков.

По такому показателю как воздухопроницаемость техрегламенту не соответствовала одежда восьми брендов, в значит, надевать такие пиджаки на детей вредно - у ребенка может повысится температура кожи, начаться избыточное потоотделение и могут появиться парадоксальные сосудистые реакции.

Стоит ли говорить, что в школьных пиджаках от нескольких производителей было обнаружено сразу по несколько нарушений?

По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, причиной таких нарушений может послужить тот факт, что многие производители закупают ткани у поставщиков, не проводя их входной контроль.

Кроме того, эксперты выявили фальсификат и контрафакт. Одежда двух известных торговых марок, продававшаяся по цене выше пяти тысяч рублей за изделие, на самом деле не была изготовлена на предприятиях этих брендов.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.