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29.01.2020 00:00
Рубрика: Происшествия

Нальем своей по стопке

Россия победила в борьбе за водку "Столичная"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Интересная новость пришла из Верховного суда Нидерландов.
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Этот суд много лет рассматривал дело, которое напрямую касается нашей страны, и принял решение: компания - производитель водки и алкогольных напитков SPI Group обязана выплатить России всю прибыль от продажи водки "Столичная" в странах Бенилюкса за последние 20 лет.

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Проигравшая в иностранном суде сторона - SPI Group - принадлежит российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, очень богатому человеку по всем рейтингам.

Живет он не в нашей стране. В Россию приехать не может по понятным причинам. На родине его ждет папка, в которой лежат документы о том, что на гражданина Шефлера и гендиректора SPI Group Андрея Скурихина возбуждены уголовные дела по статье 180 УК РФ.

Статья эта называется "Незаконное использование товарного знака". Если бы Шефлера по ней осудили, то он лет на шесть отправился бы в места лишения свободы. Но он успел вовремя покинуть родину. Случилось это в 2002 году.

В 2018 году компании Шефлера заграничный суд запретил выпускать водку под спорными брендами. А еще их суд также потребовал выплатить России компенсацию, установив, что права на водочный бренд принадлежат России. SPI Group обжаловала это решение, но сейчас проиграл.

Юрий Шефлер стал богатым в 90-е и нулевые годы. Занимался всем - торговал, создал крупный торговый дом, с партнерами приобрел блок-пакет "Внуковских авиалиний", покупал акции ГУМа и ЦУМа.

Фото: Сергей Михеев
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А потом проявил интерес к водочным маркам - "Московской", "Пшеничной", "Русской", "Столичной" и прочим. В начале 90-х Госпатент лишил эти марки правовой охраны на территории СССР, признав их "общеизвестными". Так "общеизвестные" стали разливать разные предприятия. Но их быстро стали прибирать к рукам. В итоге все консолидировалось в руках Шефлера.

С водкой провели фактически стандартную мутную схему. Таким же образом в те годы в частные руки уплывали бренды, которые ассоциировались только с нашей страной.

Наконец пришло время, когда на приватизацию тех лет, в том числе советских брендов, обратили внимание правоохранители. На предприятие господина Шефлера стали заглядывать граждане в форме и с погонами. Прокуратура стала задавать неудобные вопросы, каким образом товарные знаки, бывшие национальным достоянием, оказались в частных руках. В конце концов марками занялась Счетная палата. Она все проверила и сказала - приватизация проведена с ошибками. После такого вывода президент велел принять меры по защите прав государства.

Происшествия Правосудие Суд В мире Европа Нидерланды Алкоголь и табак

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