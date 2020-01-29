Россияне могут без комиссий вернуть железнодорожные билеты в Китай

Пассажиры могут вернуть билеты для поездок в Китай, оформленные в кассах российских железных дорог, без взимания дополнительных сборов, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО "ФПК" без взимания дополнительных плат и сборов", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

Обратные билеты из Китая в Россию, даже если они были оформлены за пределами страны, также можно вернуть, но не позже чем за шесть часов до отправления поезда. Для этого нужно обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи ФПК в России. В этом случае за возвратом денег пассажиры могут обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где проездные документы были оформлены.

Сейчас между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин - Москва и 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны ФПК сообщением Чита - Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва - Пекин, уточняют в компании.

Для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами.

"Федеральная пассажирская компания работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Так, все сотрудники АО "ФПК", которые работают непосредственно с пассажирами (поездные бригады и кассиры), прошли специальные инструктажи, в частности, поездные бригады оказывают содействие медицинским работникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - отметили в компании.