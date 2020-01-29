На юниорском чемпионате мира по биатлону, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, россияне снова поднялись на пьедестал. Мужской квартет завоевал золотые медали в эстафете 4 по 7,5 км.

Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Карим Халили смогли победить, несмотря на один штрафной круг. Ребята преодолели дистанцию за 1 час 32 минуты 7,7 секунды, использовали 14 дополнительных патронов. Второе место заняли немцы (+20,0; 0+3). Третьими финишировали французы (+24,9; 0+10).

Чуть позже наша женская команда в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко выиграла эстафетное "серебро" в гонке 4 по 6 км. Победу одержали француженки, которые использовали восемь дополнительных патронов и показали результат 1:22,49,5. Россиянки уступили чемпионкам 15,4 секунды, зайдя на один штрафной круг и затратив семь дополнительных патронов. Тройку призеров замкнули биатлонистки из Норвегии (+2.08,0; 0+6).

Именно норвежская команда с тремя золотыми и одной серебряной наградами лидирует в едином общем зачете юношеского и юниорского чемпионата мира. Сборная России идет второй (2-1-1). Немцы - третьи (1-1-1).

Напомним, что еще одну победу в Ленцерхайде одержала юниорка Анастасия Халиуллина в женской индивидуальной гонке. "Бронза" на счету юношеской эстафетной команды, в которую вошли Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалев.