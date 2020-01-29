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29.01.2020 18:01
Рубрика: Экономика

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Текст: Марина Гусенко
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Увеличение коснется выплат разным категориям получателей.

Например, подрастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 63 тысячи 708 рублей. А с 1 февраля она составит 65 тысяч 619 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны составляли 5 403 рубля, а станут 5 565 рублей; инвалидам первой группы - 3 783 рублей, а будет - 3 897 рублей.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Инвалидам второй группы и детям-инвалидам они увеличатся с 2 702 рублей до 2 783 рублей, третьей группы - с 2 163 до 2 228 рублей.

Также вырастут компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Кроме того с 1 февраля станет больше размер набора социальных услуг (НСУ), который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если человек, имеющий право на эти социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то ее размер до повышения составлял 1 121 рубль, а станет - 1 155.

Проиндексируют и выплаты в связи со смертью пенсионера. До 1 февраля они составляли 5 946 рублей, а станут - 6 124.

Экономика Пенсии и пособия

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