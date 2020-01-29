Школьников Витебска и Санкт-Петербурга связал телемост

Владимиру Иванову из Санкт-Петербурга 85, а витебчанке Розе Давыдовой за 80. Разные люди, которых накрепко связала блокада Ленинграда. День полного освобождения города Ленинграда, который отмечается 27 января, они встретили вместе. И все благодаря ребятам из витебской средней школы №28 и их друзьям из 340-й школы Невского района Санкт-Петербурга, которые к знаменательной дате приурочили международную онлайн-видеоконференцию.

Витебская СШ № 28 в этом проекте участвует не случайно. В ней уже три года действует музей "Блокадному Ленинграду посвящается". Юлия Фролова, председатель Витебского отделения Белорусского союза блокадников Ленинграда, насчитывающего 34 человека, рассказала, что благодаря школьникам и ветеранам музей до сих пор пополняется экспонатами:

- Идея создания экспозиции принадлежит Татьяне Храмцовой, дочери блокадницы Веры Терёшкиной. Татьяна Александровна долго собирала награды, документы, предметы быта, связанные с эпохой 40-х. Также в музее есть ложка, с помощью которой красноармейцы делили паек с голодными музыкантами Дмитрия Шостаковича, хлеб, испеченный по блокадной технологии. Я, к примеру, передала в музей пропуск отца, позволявший ночью передвигаться по блокадному городу. Весь день папа работал на заводе, а затем бежал домой, чтобы убедиться, что мы с мамой живы.

Экскурсии в музее проводят школьники. Одна из экскурсоводов, 11-классница Ольга Жилинская, стала победительницей смотра детских рисунков "Блокадный Ленинград глазами детей", проведенного накануне видеоконференции.

Несколько месяцев назад СШ № 28 получила статус "Школы мира". К слову, всего на Витебщине сегодня пять "Школ мира": в Городке, Новополоцке, Дубровенском районе и две - в областном центре. Все они также были участниками видеоконференции, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда.