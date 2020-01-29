Симоньян рассказала о тяжелом состоянии раненной в Сирии журналистки RT

Раненная в сирийском Идлибе журналистка телеканала Russia Today госпитализирована в тяжелом состоянии. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что врачи делают "все возможное" для ее спасения.

Ранее стало известно, что корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни была ранена в провинции Идлиб во время съемок складов оружия, оставшихся после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман.

По предварительной версии, один из боеприпасов детонировал. До этого сирийские СМИ сообщали об обстреле группы журналистов.