Сирийская армия выбила боевиков из города Маарэт ан-Нуман в Идлибе

Сирийская армия взяла под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, в данном населенном пункте находился крупный форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Правительственные силы приступили к патрулированию кварталов, инженерные войска начали разминирование улиц и домов, пишет РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года Дамаск начал спецоперацию, в ходе которой удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции. Сейчас бойцы сирийской армии приближаются к Саракибу, расположенном на шоссе Латакия - Алеппо.

Спецназ находится в 13 километрах от города, который уже пять лет контролируется боевиками. В случае освобождения Саракиба правительственные войска смогут перекрыть линии снабжения бандформирований, которые удерживают в своих руках западные и южные окрестности Алеппо.