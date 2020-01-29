29 января Следственный комитет РФ объявил, что готов предъявить обвинение бывшим московским полицейским, подбросившим Ивану Голунову наркотики.

В среду их всех нашли и пригласили в СК на допрос. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ", что к ним доставлены пятеро бывших сотрудников столичной полиции. Занимается этим резонансным уголовным делом Главное управление по расследованию особо важных дел СК России совместно со службой собственной безопасности полиции.

Светлана Петренко рассказала, что фигуранты дела - это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из Западного административного округа Москвы. На допросе побывали Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Все они задержаны. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение в том, что они в июне 2019 года "с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности" подложили ему наркотики в рюкзак, а потом и в квартиру. Светлана Петренко говорит, что подложенные Голунову наркотические средства были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно у них хранились и перевозились.

В ближайшее время, сказали в Следственном комитете, будет решаться вопрос о мере пресечения задержанным.