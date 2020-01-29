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29.01.2020 16:26
Рубрика: Общество

Найдены следы "оружейников", живших за 11600 лет до нас

Текст: Денис Передельский
Фото: Jean-Baptiste Lajoux, Inrap Фото: Jean-Baptiste Lajoux, Inrap
Фото: Jean-Baptiste Lajoux, Inrap

Во Франции специалисты из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок на территории Восточной Галлии, в местечке Гравилье, обнаружили древнейшие в данном регионе следы присутствия человека.

Как сообщается на сайте INRAP, раскопки проводятся в коммуне Понтарлье. Археологи совершили здесь сразу два важных открытия. Так, они обнаружили следы поселения, существовавшего с V по XI века. Но еще более ценной находкой стали следы присутствия человека в эпоху мезолита, которые признаны древнейшими для данного региона.

Фото: J. Quinlan / Instytut Geologii UAM
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Археологический анализ показал, что люди появились здесь около 9600 года до нашей эры. Следы их присутствия просматриваются примерно до 5500 года до нашей эры. По мнению ученых, в этот период времени произошел переход от кочевого образа жизни к оседлому.

Это означает, что около 11,5 тысячи лет назад люди в этой местности начали постепенно дополнять традиционную для них охоту и собирательство земледелием. Вероятно, первые кочевые племена появились здесь по окончании Ледникового периода. Значительное улучшение климатических условий способствовало развитию лесов.

Из местного материала охотники начали мастерить луки и стрелы. Охотились они на оленей, кабанов и косуль, появившихся в здешних лесах в тот же период времени. Угрозу для человека представляли волки, рыси и бурые медведи.

Однако археологические находки показали, что человек быстро приспосабливался к меняющимся условиям. Исследователи нашли большое количество заготовок для кремневых орудий, а также "отходы", образовавшиеся при производстве инструментов и оружия.

Количество таких находок свидетельствует о масштабной деятельности древних "оружейников". В основном в руки археологов попали наконечники для стрел, искусно обработанные до правильной геометрической формы. Кстати, в дальнейших исследованиях археологи планируют использовать их как маркеры для определения типа и возраста орудия.

Находки говорят и о том, что данный участок заселялся в несколько этапов. От 9600 до 8500 годов до нашей эры люди не часто посещали эту местность. От 8500 до 7400 годов до нашей эры посещения участились, а уже после 7400 года люди начали изготавливать кремневые орудия из местных материалов.

Постепенно менялся и внешний вид оружия. Например, у наконечников для стрел появились насечки, которые позволяли стреле удерживаться в теле жертвы наподобие крючка. Сами орудия стали более удлиненными и приобрели трапециевидную форму.

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