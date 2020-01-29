Найдены следы "оружейников", живших за 11600 лет до нас

Во Франции специалисты из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок на территории Восточной Галлии, в местечке Гравилье, обнаружили древнейшие в данном регионе следы присутствия человека.

Как сообщается на сайте INRAP, раскопки проводятся в коммуне Понтарлье. Археологи совершили здесь сразу два важных открытия. Так, они обнаружили следы поселения, существовавшего с V по XI века. Но еще более ценной находкой стали следы присутствия человека в эпоху мезолита, которые признаны древнейшими для данного региона.

Археологический анализ показал, что люди появились здесь около 9600 года до нашей эры. Следы их присутствия просматриваются примерно до 5500 года до нашей эры. По мнению ученых, в этот период времени произошел переход от кочевого образа жизни к оседлому.

Это означает, что около 11,5 тысячи лет назад люди в этой местности начали постепенно дополнять традиционную для них охоту и собирательство земледелием. Вероятно, первые кочевые племена появились здесь по окончании Ледникового периода. Значительное улучшение климатических условий способствовало развитию лесов.

Из местного материала охотники начали мастерить луки и стрелы. Охотились они на оленей, кабанов и косуль, появившихся в здешних лесах в тот же период времени. Угрозу для человека представляли волки, рыси и бурые медведи.

Однако археологические находки показали, что человек быстро приспосабливался к меняющимся условиям. Исследователи нашли большое количество заготовок для кремневых орудий, а также "отходы", образовавшиеся при производстве инструментов и оружия.

Количество таких находок свидетельствует о масштабной деятельности древних "оружейников". В основном в руки археологов попали наконечники для стрел, искусно обработанные до правильной геометрической формы. Кстати, в дальнейших исследованиях археологи планируют использовать их как маркеры для определения типа и возраста орудия.

Находки говорят и о том, что данный участок заселялся в несколько этапов. От 9600 до 8500 годов до нашей эры люди не часто посещали эту местность. От 8500 до 7400 годов до нашей эры посещения участились, а уже после 7400 года люди начали изготавливать кремневые орудия из местных материалов.

Постепенно менялся и внешний вид оружия. Например, у наконечников для стрел появились насечки, которые позволяли стреле удерживаться в теле жертвы наподобие крючка. Сами орудия стали более удлиненными и приобрели трапециевидную форму.