СМИ: Командующий войсками США пожаловался на корейского генерала

Командующий войсками США на Корейском полуострове пожаловался на действия южнокорейского генерала, который проинспектировал ситуацию на одном из блок-постов на межкорейской границе. По мнению американца, о поездке корейский генерал должен был уведомить за двое суток. Как отмечает южнокорейская газета "Тона Ильбо", подобный подход удивил не только самих корейцев, но и многих зарубежных экспертов. Южнокорейские СМИ высказали предположение, что генерал США таким образом продемонстрировал то недовольство, которое испытывает Вашингтон по части желания Сеула развивать туристическое сотрудничество с Северной Кореей.

Как утверждает газета "Тона Ильбо", все произошло еще в середине декабря прошлого года. Тогда командующий Силами наземных операций Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Корея генерал армии Нам Ён Син посетил один из опорных пунктов южнокорейских войск в демилитаризованной зоне (ДМЗ) в уезде Чхорвон провинции Канвон. В поездке его сопровождал командующий 7-й ВВС США генерал-лейтенант Кеннет Уилсбэк. Опорный пункт входит в число тех, которые находятся под командование Нам Ён Сина. Учитывая, что от КНДР в конце декабря ждали каких-то провокаций, то желание лично проверить уровень боевой готовности подчиненных, несущих охрану границы с Севером, весьма логично.

Однако, как сообщили журналисту "Тона Ильбо" источники в министерстве обороны Республики Корея, на днях они получили официальную жалобу от Командующего военным контингентом США на Корейском полуострове генерала армии США Роберта Адамса. Последний обвинил генерала армии ВС РК генерала армии Нам Ён Сина в нарушении условий режима ДМЗ. По мнению Абрамса, Нам прежде чем ехать на корейский опорный пункт, должен был за 48 часов до этого уведомить от своём желании Командование Объединёнными войсками ООН на Корейском полуострове. Так как Роберт Абрамс по совместительству является командующим не только силами США в Корее, но и силами ООН в этом же регионе, то ему не понравилось, что его не известили о поездке.

Стоит пояснить, что формально генерал армии США Роберт Адамс прав. Действительно, хотя в районе ДМЗ стоят в основном корейские части, но всей территорией ДМЗ со стороны Южной Кореи управляет как раз "генерал, представляющий ООН", но который в реальности, как видно, представляет в первую очередь США - командующий контингентом США на Корейском полуострове, он же командующий силами ООН в Корее. А потому формально уведомить и дождаться отсутствия возражений генерал Нам должен был.

Однако тут же стоит отметить, что это правило "уведомления за 48 часов" давно не соблюдается, иначе южнокорейским офицерам и политикам было бы крайне непросто посещать своих солдат, несущих службу на, пожалуй, самом опасном участке. И США обычно относились с пониманием к тому, что корейцы, а уже тем более корейские военные, не могут соблюдать все предписанные формальности. Недовольство Абрамса, тем более выраженное в официальной форме, еще больше удивило потому, что с корейским генералом вместе был американский генерал - ранее упомянутый командующий 7-м ВВС США генерал-лейтенант Кеннет Уилсбэк, а потому американская сторона не могла не знать о визите.

Хотя в южнокорейском ведомстве тактично отмечают, что они "очень удивлены" официальной нотой от американского генерала Абрамса, но в приватных разговорах южнокорейские офицеры используют более резкие выражения. Ранее бывали случаи, когда Командование войсками ООН в Корее выражало неудовольствие в связи с нарушением правил посещения политиками или ввозом каких-то товаров через ДМЗ в Северную Корею, но до сих пор никто из США ничего подобного не говорил про коллег - южнокорейских военных, которые обязаны заботиться о безопасности страны и границы. Тем более если речь идет о генерале армии ВС РК, который командует войсками, охраняющими межкорейскую границу. Южнокорейские офицеры сравнили подход генерала США с ситуацией, когда кто-то из начальников начинает отчитывать солдата за недостаточно чистые сапоги, когда тот сидит в окопе и готовится отражать атаку врага. Формально как бы сапоги должны быть чистыми, но в условиях боя можно найти и более актуальные темы для разговора.

Как считают южнокорейские эксперты, нельзя исключать, что США в очередной раз прибегнули к практике "придирок", когда им что-то не нравится в подходе правительства Южной Кореи в отношении КНДР. Ранее точно также командующий США в Корее не пустил сначала поезд министерства обороны РК в КНДР, заявив об отсутствии уведомления со стороны официального Сеула о намерении совершить осмотр северокорейских железнодорожных путей. Хотя об этом писали все газеты и уведомление было в итоге сделано, но позже, чем за "положенные 48 часов". Потому состав пришлось отправлять позже, после соблюдения формальностей. Так США показали отсутствие своей поддержки желанию Юга и Севера Кореи развивать сотрудничество по части соединения железных дорог.

Возможно, что сейчас поводом для очень необычного поведения генерала США стало недовольство Вашингтона решимостью Сеула развивать совместный туризм с Северной Кореей. Об этом желании заявили высокопоставленные чиновники правительства Юга, включая президента Мун Чжэ Ина. Последний при этом подчеркнул, что они не обязаны ждать одобрения со стороны США для тех направлений сотрудничества с КНДР, которые не запрещены по линии ООН. Похоже, что у США несколько иное мнение, и они его демонстрируют в той манере, которая только восстанавливает против них южнокорейцев. Корейцы Юга в очередной раз убедились, что хотя граница называется "межкорейской", но с их стороны всем командуют американцы и имеют на это право по подписанным несколько десятилетий назад Сеулом соглашениям.