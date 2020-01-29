До конца этого года в России будет пересмотрено содержание потребительской корзины и изменится методика расчета прожиточного минимума. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Пока рано говорить о конкретных изменениях, но, по словам Котякова, эксперты выступают за изменение отдельной группы продуктов питания, входящих в потребкорзину. "С учетом общего тренда на увеличение продолжительности жизни и изменения подходов к здоровому образу жизни, специалисты высказываются о целесообразности перевода части продуктов питания в пользу более здорового питания. И, вероятно, набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины изменятся", - сказал он.

Министр уточнил, что новая потребкорзина будет создана к 1 января 2021 года. И как следствие, она приведет к пересмотру и изменению методики подсчета прожиточного минимума.

Если новая потребительская корзина будет обращена к здоровому образу жизни и в ней вырастет объем мяса, рыбы, овощей и фруктов, а количество круп и картофеля уменьшится, ее стоимость увеличится. Вместе с ней подрастет и прожиточный минимум, а за ним "подтянутся" минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который по закону должен быть равен прожиточному минимуму, и другие социальные выплаты.

Антон Котяков также пояснил, почему прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года будет уменьшен по сравнению с показателем за третий квартал. Он составит 10,6 тысячи рублей на человека, это на 3,7 % меньше, чем предыдущий. По словам министра,такая ситуация традиционна, так как в четвертом квартале снижаются цены на некоторые продукты, входящие в потребительскую корзину (овощи, фрукты, картофель).