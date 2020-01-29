США разрешат Южной Корее самостоятельно запускать спутники

Вашингтон согласился снять ограничения на радиус действия и ряд других характеристик, которые действовали в отношении производимых Южной Кореей ракет с тем, чтобы Сеул имел возможность самостоятельно выводить спутники на орбиту. Условием поставлено использование этих технологий только для мирной космической программы, а не для боевых ракет. Южная Корея дала соответствующие заверения. В ближайшее время США и Республика Корея подпишут официальный договор по этому поводу, который позволит Сеулу существенно активизировать развитие мирной космической программы. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны заявила южнокорейская газета "Чосон Ильбо".

Напомним, что еще в 1979 году США заставили Южную Корею подписать соглашение, которое существенно ограничивали возможности Сеула по части развития ракетных технологий. Эти договоренности пересматривались трижды - в 2001, 2012 и 2017 годах - в сторону ослабления различных. Не последнюю роль в этом сыграли заметные успехи Пхеньяна по части создания боевых ракет, на что, как жаловался Сеул, Южная Корея не имела адекватного ответа. Последняя корректировка американо-южнокорейских соглашений позволила Сеулу создавать мощные баллистические ракеты, радиус полета которых был достаточен для нанесения ударов по всей территории Северной Кореи. Однако до сих пор в силе остаются ограничения по ряду параметров, включая радиус действия и удельной тяге ракетных двигателей, что не позволяет Южной Корее в полной мере реализовывать свою программу мирного освоения космоса. Сеул же намерен в ближайшее время вывести на орбиту крупный спутник, а в обозримом будущем намерен начать исследования Луны. Однако все это формально пока невозможно из-за соглашений с США. Похоже, что Вашингтон решил позволить Сеулу создавать крупные ракеты-носители и необходимые для этого двигатели, но при условии, что всё это не будет применяться для военных целей.

"Чосон Ильбо", ссылаясь на представителей правительства Республики Корея (РК), утверждает, что принципиальная договоренность об отмене ограничений на "мирный космос" с США уже достигнута, а в настоящее время идет согласование деталей. Переговоры шли с 2018 году и в ближайшем будущем будут формально одобрены в виде новых поправок к базовому американо-южнокорейскому договору.

Главным условием будет обязательство РК не использовать эти технологии для военных целей, на что, как заявила "Чосон Ильбо", южане готовы пойти.

По словам анонимных южнокорейских экспертов, если всё это правда, то программа мирного освоения космоса, которую Южная Корея реализует уже достаточно давно, получит значительный импульс. Корейцы получат возможность самостоятельно выводить на орбиту тяжёлые спутники.

До этого еще 30 января 2013 года Южная Корея успешно запустила ракету-носитель "Наро-1" (KSLV-1), но ее первая ступень была полностью сделана в РФ, и запуск производился при помощи российских экспертов ГКНПЦ им. Хруничева. После этого корейским специалистам была поставлена задача создать собственные носители, тогда как спутники Южная Корея уже создает.