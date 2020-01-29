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29.01.2020 00:07
Рубрика: Спорт

Ракетки к бою

Подопечные Игоря Андреева готовы к гостевому матчу Fed Cup
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
Тренерский штаб женской сборной России по теннису определился с составом на матч Кубка Федерации против Румынии, который пройдет 7-8 февраля на территории соперниц - в городе Клуж-Напоке.

Нашу команду в игре с румынками представят Екатерина Александрова, занимающая 28-ю строчку в мировом рейтинге, Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). В роли капитана выступит обладатель Кубка Дэвиса-2006 Игорь Андреев, который начал работать с женской сборной с 2018 года.

Уже известно, что 3 февраля девушки соберутся вместе на сборе в Румынии. Ну а пока Павлюченкова остается в Мельбурне. Она стала единственной российской участницей, кому удалось добраться до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Сегодня рано утром по московскому времени Анастасия, которая уже выбила из сетки вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову и экс-лидера рейтинга немку Анжелику Кербер, играла с чемпионкой "Больших шлемов" испанкой Гарбинье Мугурусой.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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В целом наши девушки неплохо выступили на Australian Open. Александрова, например, дошла до третьего круга, где уступила серьезной сопернице из Топ-10 - чешке Петре Квитовой. Кузнецова, которая не выигрывала матчи на "мэйджорах" с US Open-2017, тоже выглядела достойно, уступив только в третьем раунде Кербер.

Возвращаясь к Кубку Федерации, отметим, что матчи Мировой группы проводятся по новому формату. Победитель матча Румыния - Россия, а также еще семи противостояний получит путевку в финальный раунд, который пройдет в Будапеште с 14 по 19 апреля. Там к ним присоединятся сборные Австралии и Франции - финалисты прошлогоднего финала Кубка Федерации, организатор финального турнира команда Венгрии и обладатель специального приглашения.

Между тем олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Екатерина Макарова, которая не выступает с февраля 2019 года, объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка сообщила в своем "Инстаграме": "Я очень довольна и горжусь карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни".

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