"Путь Победы" "Русского Радио": стали известны имена артистов, которые примут участие в праздничных концертах к 75-летию Великой Победы

2020 год будет ознаменован празднованием одного из самых великих и значимых для всего человечества юбилеев - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Весь мир будет отмечать эту великую дату, отдавая дань памяти героям, павшим в войне.

"Русское Радио" присоединяется к череде праздничных событий. Радиостанция подарит слушателям серию грандиозных концертов с участием самых ярких звёзд. В майские праздники караван "Русского Радио" "Путь Победы" пройдет по маршруту Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Донецк - Луганск - Симферополь - Севастополь. Живые душевные выступления артистов смогут увидеть сотни тысяч зрителей. Завершится "Путь Победы" "Русского Радио" большими концертами в городе-герое Москве 10 мая.

Свои выступления зрителям подарят Олег Газманов, Денис Майданов, "Земляне", Стас Пьеха, Тимур Родригез, Иракли, МакSим, Родион Газманов, Дмитрий Колдун, Альбина Джанабаева, Митя Фомин, Согдиана, Анна Семенович, Виктория Дайнеко, Маша Вебер, "Марсель", Влад Топалов, Reflex, Masha, "Стрелки", "2 Океана", Вика Цыганова.

Особые праздничные мероприятия, посвященные юбилею Победы, пройдут в Донецке и Луганске, где "Русское Радио" устроит большой праздничный концерт, а также куда доставит гуманитарную помощь. В памятную дату музыка объединит Россию с братским народом и соотечественниками, проживающими в Донецкой и Луганской народных республиках. Мы считаем своим долгом поздравить Донецк и Луганск с 75-летием Великой Победы и поддержать дух жителей этих республик в непростой исторический период.